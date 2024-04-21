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他台大經濟系政大金融所接下宮廟 邀「音樂和尚」開唱引迴響

聯合新聞網／ 商周出版
享譽國際的日本「音樂和尚」藥師寺寬邦今年除夕夜也在雲林北港武德宮跨年晚會登台演出。圖／取自北港武德宮臉書粉絲專頁
享譽國際的日本「音樂和尚」藥師寺寬邦今年除夕夜也在雲林北港武德宮跨年晚會登台演出。圖／取自北港武德宮臉書粉絲專頁

百年信仰的現代轉型

二○○四年年初，北港武德宮於官方Facebook粉絲專頁上公告，邀請到日本超人氣佛系音樂人藥師寺寬邦於今年除夕晚會上開唱。

此消息一出，隨即在各大社群平台上掀起一波波討論聲浪。為回應網友們的廣大迴響，武德宮亦積極規劃網路直播等方式，讓更多信眾粉絲共襄盛舉。

北港武德宮透過與時下話題人物合作，在流量當道的資訊社會，善用網際網絡與社群平台創造話題，成功將自身祀奉的神衹形象與傳統價值向年輕一代推廣。

如何蛻去守舊、古板的傳統包袱，讓已延續百年香火的信仰能在現代生活中繼續傳遞，是現任主委林安樂從母親身上接下宮廟經營權後一直不斷思考的。

商管經營帶入宮廟

他頂著台大經濟系以及政大金融所的高學歷，在接棒經營之初，憑藉著在金融業打滾多年的經驗，將現代商業經營與管理模式帶入宮廟營運體制。

本文出自《向大師學習數位轉型》
本文出自《向大師學習數位轉型》
而在當時，武德宮的武財神信仰雖已頗具規模，但若要將信仰持續傳遞，造福更多潛在信眾，武德宮相較偏僻的位置，便成為推廣的一大隱憂。

林安樂思索，既然無法拉著大家來看到我們，不如直接將武德宮帶到大家眼前，於是利用網路線上發展便成為一個突破點。

林安樂便從官方網站的架設開始，由網站的視覺設計著手，企圖以具現代風格、有質感的設計，呈現傳統信仰的輝煌與氣派。

並且他以武財神坐騎黑虎將軍的形象發展文創商品，從香火袋、扭蛋、公仔到存錢筒、潮T、潮帽等，將北港武德宮打造成一個親民，且同時具有一定品味和美感的品牌，藉此拉近與當代信眾之間的距離。

北港武德宮慶祝財神座騎的黑虎將軍聖誕，推出可愛的黑虎立體造型悠遊卡。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮慶祝財神座騎的黑虎將軍聖誕，推出可愛的黑虎立體造型悠遊卡。記者蔡維斌／翻攝

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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