善用銀行貸款「炒房炒股」套利好簡單？ 專家：那為什麼不自己炒要給你炒

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聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
示意圖。來源／Ingimage
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時不時就會聽到看到有這樣的論調：「要善用銀行，佔銀行的便宜。」

如何吃銀行豆腐？

基本上就是借錢炒房炒股炒花生⋯⋯

於是知道你們要來吃他豆腐的銀行有很生氣嗎？並沒有耶

銀行非但沒有生氣，還很開心樂意。開心到什麼程度呢？

銀行他們開心到自己花錢請人打電話給你，希望你趕緊吃他豆腐佔他便宜。並且具體告訴你要如何佔他便宜。

如：

你只要買殖利率高的股票，扣掉貸款利息就穩穩賺。

為什麼這麼好康的事他們不自己買高殖利率股票就好？

跟你說台灣房價只漲不跌，貸款炒房地產就對了。

為什麼這些靠炒房地產起家的金控銀行自己不炒要給你炒？

你可以想想看為什麼？

因為一來機會沒那麼多，二來你只想到報酬機會，而他們想到風險。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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