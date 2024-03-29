後疫情時代的股市出現數檔巨型股（mega cap stock），包括Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達Nvidia、特斯拉等科技七雄，市值大幅膨脹也間接促使多個主要指數組成出現頭重腳輕的現象，像是羅素3000成長指數的前十大成分股佔比就超過一半。富蘭克林投顧認為，此趨勢雖提高平均市值，卻也因過於集中在大型股而降低大多數投資組合的主動管理比重與多元性，導致容易錯失其他標的，像是中小型股等優質成長股的機會。

四大選股策略 鎖定小型股契機

猶記得美銀美林經理人調查，自去年來做多大型科技股數個月名列擁擠交易第一名，據FactSet的追蹤統計，截至去年底的羅素3000成長指數中前十大成分股佔比已經超過50%，較15年前大幅上升，且更甚於網路泡沫時期，意味著成長股市場已從過去多元化的全市值股票轉變為越來越集中於少數巨型股。

建議投資人擴大佈局目光，追逐大型科技股的同時，股市仍不乏具備爆發潛力的標的選擇。富蘭克林旗下的美盛銳思美國小型公司機會基金經理團隊就從小型股的角度出發，分享用包括資產價格被低估、經營出現轉機、成長潛力被忽略、重拾獲利動能的小型企業等四大主題投資法，精準發掘箇中亮點。

選股得宜 小型股也能搭上AI熱潮

以近期最炙手可熱的AI題材，即使是小型企業也有不少能受惠其中，該基金鎖定的產業標的之中就包括如同是在銷售「生產工具」給大型半導體或AI相關公司的小型企業，例如基金所持有的祥茂光電（Applied Optoelectronics），生產之光學元件最大客戶便是微軟，而微軟正需要大量光學元件推進其AI戰略。

富蘭克林的美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾(Jim Stoeffel)表示，科技七雄驚驚漲不代表會出現類似網通泡沫的反轉，但鑒於如此漲勢必然面臨極限，屆時有機會進而促使一小部分資金轉而投向小型股，並為其股價表現帶來積極性的影響。

小型股在今年下半年至2025年的獲利預期可望加速，加上小型股票擁有巨大營運槓桿，對基本面和獲利成長的重新加速將有所幫助。隨著利率逐步正常化，有利於主動式經理人挑選優質小型企業標的，同時現階段小型股本益比仍低於歷史平均及大型股，富蘭克林正向看待其後續表現。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

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