勞退難敵通膨！若「不工作就沒收入」這輩子別想退休了：趁早立刻學習投資

【文．玩股小博士】

股神巴菲特曾經說：「如果你沒辦法在睡覺時也能賺錢，你就會工作到死掉的那一天。」

這句話真的很火紅，不只是投資雞湯書籍很愛用，連詐騙集團也天天拿來廣告，這絕對是全世界的共識，但通常前面那句幾乎沒人可以達成，所以當然就會變成後面那句「工作到死」，把這件事延伸到退休，其實是一樣的意思。

普遍認知的退休定義是這樣，離開原本工作的職場，有穩定的額外收入，生活不需要配合工作或經濟壓力，非常自由，甚至去做自己喜歡的事情，繼續賺更多錢，但為什麼大多數的人退休卻越來越窮，但少數人卻是越來越有錢？這有幾個關鍵的差別性。

退休基金難以對抗通膨

在台灣工資普遍低薪的情況下，即便政府規定每年調整基本工資，其實還是沒用，因為開銷完全跟不上通膨，以現在來說，基本工資是27,470元，這是2024年最新版本喔！不過放在現實面，即便賺三萬多也不夠花用，為什麼會如此？很簡單，當你的食衣住行開銷同時通膨，開銷就可能是倍數成長，即便沒有什麼娛樂支出，卻還是苦哈哈。

再者，退休基金投資績效及收益不穩定，只要遇到市場空頭就會大虧損，這算是麻煩但不致命的問題，政府可以加收保費或年改處理，但有一個更棘手的問題是，這些基金以前有大量青壯年人口繳納，但隨著這些人口慢慢退休之後，退休基金的開銷逐漸增加，再加上少子化以及低薪，當然也造成退休基金的淨值開始減損。

換句話來說，退休基金撥補給大家的每月收入，並不是不想跟著通膨走，而是處在自身難保的狀況，投資收益最好的天花板，不過就是跟著大盤指數走而已，但通常這種情況下的通膨也不會太弱，兩者相抵之後，實質收益並沒有這麼樂觀，加上退休人口越來越多又高齡化，領錢的人多、賺錢的人少，你說這樣怎麼可能抗通膨？

所以第一個想依賴退休基金，就是錯，這個錢是有天花板的，但可能沒有樓地板，因為通膨會持續侵蝕實質購買力。

開銷支出預估錯誤

很多人興高采烈退休之後，覺得投資好難，怕詐騙也不想去學，反正勞退每個月領兩萬多，終生型保單每個月再賺兩萬，手上存個三百萬，銀行定存每個月也有3,000-5,000元的收入，加一加整體收入，五萬多應該是很好過生活了，不過卻經常超支，最後開始慢慢把老本燒光，就算沒燒到，也被通膨慢慢吃掉。為什麼會錯估支出呢？這可以分成三個部分來分析。

退休該有正確心態：把自己當企業經營

有一些退休族，對於光環這件事會特別失落，因為在職的時候，可能全世界都把他捧在手心，但退休之後就全部消失，甚至還會遇到刁難挫折，這就是錯誤心態。

舉個例子，有些退休族在軍公教待了很久，或者上市櫃大公司當到資深主管，職位都非常高，自然什麼福利樣樣來，例如去銀行或金融業辦理業務，都是VIP等級，過年過節還會收到禮品。當到高階主管，有公司配車、配司機還有一些費用支出，甚至食衣住行通通享有補助，反正公司會幫忙打理好一切，但在這麼快樂的狀況下，風光退休之後呢？很抱歉，因為你不是張忠謀，一切的福利都消失了。

這世界就是這麼現實，有錢有勢，人家才願意靠攏過來，在職的時候，金融業看的是你背後公司資源，當然什麼都給你VIP；生活開銷之所以省錢，那是因為你有價值，才有公司補助；再來是生活無虞，當每個月都有公司穩定收入，再加上享受社會福利資源，例如勞健保以及相對便宜的保費，因為保險公司覺得你年輕又會賺錢，理賠風險程度低，保費自然也不高。

但退休之後呢？你想要再去借錢，靠的就是自己了，金融業考量你背後已經沒有任何公司或金援，貸款年限及利率，你覺得還能享有多優渥的條件？別忘了，金融業是營利事業，當你沒錢沒勢，還款能力又待質疑時，自然就處處碰壁。

再來是生活開銷，當公司資源全部消失之後，包含相關福利都沒了，生活成本肯定就會更高，好比消費購買東西時，以前搞不好有公司簽約合作廠商，所以可以打折，出門玩又有國民旅遊卡能用，現在全部都自己花，自己買。

最後是保險及醫療問題，當你年紀稍長並開始退休，很多過去的長期病變或職業災害可能慢慢浮現，這會變成多出來的開銷，這時為了降低醫療開銷，你肯定是會再多買一些保單，但保險公司也不是省油的燈，這絕對是漲價再漲價，而且理賠額度肯定降低再降低，甚至因為年齡而被拒保。

通常上述狀況都發生之後，大家才會開始覺醒，對投資慢慢有感，也會體悟一件事：只要不再工作，全部都要靠自己，但殘酷的事實是，自己也不是什麼大咖，沒有資產也沒有其他「可利用價值」，自然就要花更多錢打理生活開銷。

把自己當老闆經營，才能實現真正退休的理想

不可否認，較早期的退休族，享受人口紅利及經濟資源確實比較優渥，但那也不是重點了，現在已經成為歷史...我們要看的是現在，從現在開始把自己當老闆經營吧，因為老闆等於經營一家企業，你要思考的不只是收入穩定而已，收入必須兼具成長性才能抗通膨，而且更多生活成本也必須考量進去。

舉個例子來說，老闆僱用一個全職員工，除了薪資以外，後續還有勞、健保及勞退基金撥補，福利好一點的公司還會補助生活開銷，以原有薪資而言，公司必須額外負擔兩成到三成的開銷。

所以當你退休後，覺得五萬就能過日子？那麼最好要有六萬到七萬的被動收入才合理，因為保險、健保、醫療費用都要自己出，再來是這些收入除了穩如國家退休金或保險公司的保單紅利，你還必須要有抗通膨的資產收入，不管股票、基金或房地產都行，所以千萬不要等什麼「退休才要學投資」，這都是害人的鴕鳥心態而已，有沒有發現一票退休族都常常被詐騙？道理就是如此。

總之，評估整體被動收入之後，才能確保你有能力每年對抗通膨，而預備金當然也要隨著通膨而不斷增加，才能讓你維持在一定程度的生活品質。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：退休把自己當作老闆？否則這輩子不用退了，老了還是必須做到死！