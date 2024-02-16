業務弟弟敗家！卡債50萬丟給爸媽、老家農田都被抵押 母哭求她借錢

家中若是有一個眼高手低的手足，對其他人而言就是惡夢一場。有網友抱怨，她的弟弟自從當業務以後花錢沒有節制，卡債破50萬不還錢，直接把債丟給父母處理，襯衫西裝非名牌不買，甚至還買了一台二手賓士，她的媽媽崩潰向她的老公借錢，一問才知道老家被抵押、農地也給銀行，父母已完全沒有償債能力。

一名網友在匿名公社發文表示，她的弟弟開始做業務以後，花錢沒有節制，「整個人都飄了」，襯衫西裝非名牌不買，卡債累積破50萬，沒辦法還錢就丟給父母處理，甚至還跟自己的姐妹借錢，該網友說，「我的私房錢被借空了沒辦法再借，他就罵我沒有手足之情，要我跟我老公借我不肯，就在我家門口不走狂罵，搞到好像我欠他錢一樣」。

該網友說，她的弟弟在過年前偷偷買了一台二手賓士，近日媽媽突然打來借錢，一問才知道，老家被抵押、農地也壓給銀行了，但弟弟依然一毛錢都不肯還。

該網友表示，她的老公在婆家公司上班，比較富裕，但如果一次借這麼多錢，一定會被婆婆過問，她擔心，剛結婚時看盡婆婆臉色，如今終於改觀，很怕又因為娘家的事回到從前，讓她很猶豫該不該幫忙，「如果幫了我弟又更有恃無恐，不幫老家可能不保」。

其他網友則留言「你老公真的很雖小娶到妳這種白癡扶弟魔」、「你老公脾氣太好，是我我早離婚了」、「妳都嫁出去了，等同潑出去的水～沒利用價值時，妳就知道原來自己只是一名過客」、「當然別幫，管了一次後面還有無數次，以後要擦屁股都來找妳，根本幫不完，而且妳還會被婆家講一輩子」。

有過來人留言「真的不要幫，跟老公過好生活就好，我們家已經持續15年了，還沒停止，幫一次只會有約幫越多次，越來越得寸進尺而已」、「我之前公司有一位同事的弟弟把家產全部敗光光，連家都拿去房貸媽媽怕房子被法拍把房貸繳了，結果再去借房貸再敗掉，媽媽欲哭無淚，然後對方找律師再告媽媽跟姐姐」。