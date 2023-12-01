郵務員工因2千萬房貸墜樓？能成功貸款都屬高難度…專家「標題亂象」：至少5方法能解決

這兩天一則社會新聞引起蠻大的網路討論，媒體標題大概是這樣：「中華郵政女會計行政人員疑似不堪2000多萬房貸，奔9樓墜樓不治」接著就有各家媒體跟進，標題差不多，都是「疑遭2000萬房貸壓垮，台北郵務中心女員工墜樓不治」。

接著也看到了有些財經名人，大致上就是批評這人應該要先投資股票就不會這樣，利用股息去繳房貸，問題才能解決。我們專欄讀者應該都知道之前常常提醒「資訊與雜訊的差異」，以及我們身處的環境已經太多雜訊吃掉我們的時間，因此要學會如何辨識，否則就不可能成為更好的人。

首先看到這則新聞，第一反應就是郵局的行政人員薪水，網路要查到或者問朋友，應該很容易，一個月大約五萬，這樣的收入要「貸款2000多萬」是有極高難度的，除非要丈夫的收入非常高，去當「保人」。

接著看到這則新聞中，並沒有提到任何證據顯示是這個原因，例如遺書、留言等等，只提到墜樓前曾傳簡訊給丈夫，透露不堪經濟壓力。

養了兩個孩子，在台北除非是原生家庭夠罩，要不然一家四口人開銷加上房貸數字，誰都覺得經濟有壓力。當事人是否有可能是生病？還是發生意外？這些都應該等到調查出來才知道。但讀者應該也很清楚台灣的媒體生態，先下標搶到流量就贏，後面怎麼樣的結果已經沒人關注。（可能是一個月後、可能是兩個月後的調查出爐）

我們來推算一下，2000多萬的房貸，就保守用個2000萬整數去推，30年期房貸，利率之前最低是1.31%，後來連連升息到現在2.07%，先用1.31%去算每月還款金額為6萬7215元，再用2.07%去算每月還款金額為7萬4625元。中間差別為7000多塊。

這樣的房貸金額的確對一般上班族家庭是很大的負擔，除了一開始根本貸不過之外，接著就是「不能賣」嗎？幾乎全台灣99%的人都知道，疫情前後的房價差異極大，也就是2020~2023年，幾乎各縣市通通有獎，全面大漲，股市也是如出一輒，事實上股市、房市本來就有一定關連性，不存在股市不斷創新高，房市卻反向跑的狀況。

那這對夫妻不能賣掉房子將獲利實現？不能改為比較外圍的房子或者改成租房？

甚至還能重新換一家銀行，申請平轉，把年限重新拉長，那每月還款金額就會立刻減少，這些都是方法。

隨便舉都有五個方式去解決這個問題，因此如果自己沒有思考，總喜歡跟著媒體的標題去看新聞，那思維跟視野就會整個萎縮掉。

人家的家庭少了媽媽，已經破碎，這是個悲劇，不應該添油加醋，妄加臆測，這是很不道德的事，也許是生病了，也許是意外等等，房市的討論熱度一直很兇，從這樣隨便一則加工的新聞，就能擄獲龐大的關注量，就可以窺知一二。

有人引導為「所以不能再升息了，否則會有更多悲劇！」；有人引導為「看吧！應該要去買股票才對！」

這些雜訊對我們的財富增長都毫無幫助，因為有真實在社會跑跳的人，會自動忽視這些雜訊，股票投資確實很重要，股票可以增加的財富是很巨大的，但不能因此導論出「做股票就一定比較好」的結論。

社會新聞如果有心要去找，因為金融操作離開人間的案例，那應該是更多才是。

我們幾乎人人都在罵媒體，知道台灣的新聞高度造假，但又容易去找尋符合自己盼望、相信的新聞來看，這是要謹慎小心的地方。

不過買房確實是人生大事，不要高估了自己還款能力倒是真的，因為有些夫妻當下買房的時候，沒有去估算未來生孩子的開銷，又或者忘記去估算自己職業的穩定度，那買的當下房貸金額是有辦法負擔，後來就變沒辦法，這也是常有的事情，量力而為這是很重要的。

只能說經濟景氣走緩，但房市、股市卻跟經濟脫鉤的話，未來中產階級或中下階級又何去何從？很多家庭只是因為一場疾病或意外，就往下掉到一個很難再翻上去的位階上。

我們要學習財商，各種投資理財的觀念，這些都是為了要保護我們的家人，財務安全的保護傘，要趁年輕時就撐起來。

以上提供給讀者們思考，祝工作順心，美好的一天，謝謝你們常常來閱讀平實中性的文字專欄。

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