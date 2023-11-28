疑遭2000萬房貸壓垮 台北郵務中心女員工墜樓不治

位於台北市愛國東路及金山南路口的中華郵政台北郵件處理中心，今天早上8時許傳女子墜落在中心2樓平台。警消到場發現墜樓女子已沒有呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。警方調查，45歲林姓女子是會計室員工，墜樓前曾傳簡訊給丈夫，透露不堪經濟壓力。

林女是郵務中心會計室員工，早上7時許到班後，沒多久就離開座位，警方調閱大樓監視器畫面，研判她獨自到9樓樓頂，越過女兒牆後墜樓，現場沒有打鬥痕跡及遺書，只留下林女一雙鞋。

據了解，林女家中有2千多萬元的房貸及2名小孩開銷，墜樓前她傳訊息給丈夫，透露她被龐大經濟壓力喘不過氣來，她除匯了一筆款項給丈夫，還疑似不想增加家庭負擔，要丈夫不要替她辦後事。

林女墜樓時全身骨折，送台大醫院急救無效，林女丈夫到醫院後相當悲傷，一開始還無法應對警方詢問，林女死亡原因，警方還要進一步確認。