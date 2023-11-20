快訊

ChatGPT之父回鍋？奧特曼總部曬自拍 稱「最後一次掛訪客證」

外交部發布 蕭美琴請辭駐美代表

柯文哲拚戰到底夜奔郭台銘家 「柯學家王世堅」早神預言網讚先知

八年級只會「準時下班」都躺平族？ 他揭4種加班怪談：一人報要全組奉陪

聯合新聞網／ 股市小黑
職場示意圖／ingimage
職場示意圖／ingimage

加班怪談

自己職場上親身體驗或聽過的加班文化，請勿對號入座，歡迎大家分享各類奇葩加班文化。

1.功德型加班

就是大家最不想遇到的加班型態，事情做不完，老闆不想給加班費，只會說你是責任制，xx報告、yy成品明天早上要，你無論在公司或是下班都要拼命完成，不然準備被老闆盯到牆壁上。

2.欺騙型加班

就是上班太輕鬆，故意留事情下班做，或是報加班只在那滑著心愛的小平板追劇，或是外出吃飯，吃完就刷卡下班，目的只是詐騙加班費，這在特定的職場非常容易見到。

3.無能型加班

有些人工作能力很差，很怕太早下班會被長官認為不認真，因此本身無法靠工作能力讓老闆信賴，只能靠比老闆晚下班，讓老闆看出勤紀錄產生很認真工作的假象。別人一個報告可能一小時完成，他可能弄個半天或一天才完成，用拼命加班來掩飾自己的無能，有老闆就是愛這味，這類人在職場也不少。

4.團報型加班

這是我聽過最奇葩的加班，一個科或一個team，只要有一人加班，就必須將全部人報加班，一起領加班費，某上市公司就是如此，所以我知道後以後絕對不買該公司股票

所以不能怪8年級不愛加班，那是目前的職場加班文化他們無法適應而已。

編輯推薦

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 老闆 上市公司 加班

延伸閱讀

股市老手2024最推的13檔傳產龍頭股：統一、台泥…配息能力超有優勢

寶成（9904）獲利10％以上趕緊賣…因今年獲利衰退？ 專家：通路銷售量有回溫

靠00929年收破百萬「月領100K」要幾張？ 他：被動加薪一萬成本約161萬

00757股價創新高…專家持有年化報酬率達15％：耐著性子分批往下買零股！

相關新聞

八年級只會「準時下班」都躺平族？ 他揭4種加班怪談：一人報要全組奉陪

上班太輕鬆，故意留事情下班做，或是報加班只在那滑著心愛的小平板追劇，或是外出吃飯，吃完就刷卡下班，目的只是詐騙加班費，這在特定的職場非常容易見到。

91歲長者在養老院一晚上拉56次…家人簽名走流程後不聞不問！ 她嘆：有錢又怎麼樣

人老了之後就會像小朋友一樣，要人幫忙帶看診、陪玩，小朋友去幼兒園，老人家去養老院，人生無常，把握當下。

父親將遺產中「股票、房產」個別給二位兒子…法院竟判要平分？ 律師曝原因：即使錄影也沒用

王董是一個成功的企業家，也很愛他的家庭，他有二個兒子都很聽話，王董一直忙於賺錢，對於「家族企業傳承」一直沒有時間去做...

線上會議關閉鏡頭，會讓開會時間延長？ 讓線上溝通專家告訴你原因…

自從遠距會議逐漸盛行後，線上會議到底開不開鏡頭，一直是大家爭論的焦點之一。線上會議開鏡頭到底有何好處？如果決定要開鏡頭，又該如何要求大家開鏡頭呢？讓日本專門研究線上溝通的專家告訴你…

日本線上溝通專家傳授兩招 主持線上會議不再是難事

線上會議的主持是否讓你感到很困難？有時人多嘴雜，不知如何控制發言順序，但更讓人頭痛的是「沒人開口」……到底該怎麼做，才能好好主持一場線上會議，充分運用會議時間？讓線上溝通專家告訴你兩大要訣…

理財永遠不嫌晚！她40歲離婚負債、50歲財富自由 還養大4個孩子

覺得自己40多歲還沒有足夠的儲蓄，就無法優雅、富足的退休嗎？或許你可以從蘿賓森（Courtney Robinson）的故事，重新獲得信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。