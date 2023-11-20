八年級只會「準時下班」都躺平族？ 他揭4種加班怪談：一人報要全組奉陪
加班怪談
自己職場上親身體驗或聽過的加班文化，請勿對號入座，歡迎大家分享各類奇葩加班文化。
1.功德型加班
就是大家最不想遇到的加班型態，事情做不完，老闆不想給加班費，只會說你是責任制，xx報告、yy成品明天早上要，你無論在公司或是下班都要拼命完成，不然準備被老闆盯到牆壁上。
2.欺騙型加班
就是上班太輕鬆，故意留事情下班做，或是報加班只在那滑著心愛的小平板追劇，或是外出吃飯，吃完就刷卡下班，目的只是詐騙加班費，這在特定的職場非常容易見到。
3.無能型加班
有些人工作能力很差，很怕太早下班會被長官認為不認真，因此本身無法靠工作能力讓老闆信賴，只能靠比老闆晚下班，讓老闆看出勤紀錄產生很認真工作的假象。別人一個報告可能一小時完成，他可能弄個半天或一天才完成，用拼命加班來掩飾自己的無能，有老闆就是愛這味，這類人在職場也不少。
4.團報型加班
這是我聽過最奇葩的加班，一個科或一個team，只要有一人加班，就必須將全部人報加班，一起領加班費，某上市公司就是如此，所以我知道後以後絕對不買該公司股票。
所以不能怪8年級不愛加班，那是目前的職場加班文化他們無法適應而已。
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