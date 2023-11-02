企業家努力一輩子…兒女變敗家子還互打官司 律師：善用遺囑信託可弭紛爭

李永然律師

許多企業家努力一輩子，積累不少財產，最怕自己死後，子女沒幾下就將財產揮霍光了，成為人家嘲笑的「敗家子」，或子女間為了遺產繼承分配而相持不下，進而打官司，搏盡媒體版面。

為了身後不要遇上這些事，生前妥善規劃誠有其必要，此時可運用「遺囑」生前規劃，甚至可以結合「信託」，而做「遺囑信託」，以避免不可預知的紛爭。

如何做好合乎法律規定的遺囑信託，且看本文加以剖析：

一、何謂「遺囑信託」？

我國《信託法》第2條規定：信託，除法律另有規定外，應以「契約」或「遺囑」為之。後者即「遺囑信託」有別於「生前信託」，此種區別乃依是否生前生效為標準，「生前信託」（living trust）是信託契約於委託人的生前就已生效；至於後者「遺囑信託」（testamentary trust）乃委託人死後方能生效的信託。

所以其「受益人」必非為了自己，而是趁自己一息尚存，以「書面」做好其身後遺產的分配，以使身後的繼承人免於爭奪財產（註1）。

具體而言，「遺囑信託」是遺囑人以「遺囑」將其財產的全部或一部為「受益人」利益或特定目的而設立的信託，此種遺囑信託，為「單獨行為」；因此，遺囑人生前與他人訂立「契約」，以其「死亡」為「條件」或「始期」（註2）而設立的信託，不屬於「遺囑信託」；甚至在遺囑人死亡後，「繼承人」或「遺囑執行人」依「遺囑」，與受託人簽訂「契約」設立的信託，也同樣不是「遺囑信託」（內政部89年5月3日（89）台內中地字第8908199號函）（註3）。

二、遺囑信託更優於遺囑

國人運用「遺囑」的風氣已逐漸展開，因遺囑在資產傳承上扮演非常重要的角色，透過「遺囑」可以解決立遺囑人身後其子女遺產分配的問題，雖然如此，但如果在遺囑中再加上「信託」的搭配，就是前面所述的「遺囑信託」，不僅可以安排家族資產分配及傳承，更可以達到資產永續及遺族照顧等目的（註4）；所以，筆者認為「遺囑信託」更優於「遺囑」，隨著國內信託相關法令的日益成熟，未來以「遺囑信託」取代「遺囑」，進行資產傳承子孫的情形將成為趨勢！

三、成立「遺囑信託」的法律須知及流程

立遺囑人想要設立遺囑信託，應注意下列法律要點及流程：

立好一份合乎法定方式的遺囑：

由於遺囑信託是運用遺囑設立信託，所以必須遺囑合乎法定方式（註5），才不會被認定無效；而在各種遺囑方式，如欲為遺囑信託，以「公證遺囑」更佳。

遺囑信託需由立遺囑人表達信託的意願：

立遺囑人須在遺囑內表達欲將財產交付信託的意願，且說明信託財產如何管理等細節（註6），如：信託財產、信託期間、受益分配、信託監察人……等。

指定遺囑執行人：

為避免繼承人拒不配合辦理移轉信託財產，委託人最好在遺囑信託成立時，同時指定「遺囑執行人」，但不得指定未成年人、受監護或輔助宣告之人為遺囑執行人（《民法》第1209條、第1210條）。

遺囑信託的流程：

設立遺囑信託其流程包括：

1.立遺囑（包括指定遺囑執行人）。 2.遺囑於立遺囑人死亡時生效。 3.「遺囑執行人」赴國稅局申報遺產稅並繳納。 4.「遺囑執行人」將遺產交付「受託人」。 5.受託人管理信託財產並依立遺囑人所訂之分配方式將受託利益交付「受益人」（註7）。

五、結語

綜上所述，運用遺囑信託確實優於單純立遺囑，但國人對遺囑信託較為陌生，本文即希望帶領大眾對遺囑信託多所認識並加以運用。

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然法律基金會董事長）

商品推薦