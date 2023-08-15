「租金又漲了是不是？」 美國獵人不爽非洲「業務經理」只會蹲在狗窩前面狂吠

管理者的時間都花到哪裡去了？

許多中小企業在將基層員工晉升為部門主管之前，都沒有提供必要的管理訓練。雖然這些員工在工作上都有優異表現，但企業對於「管理者」和「個人貢獻者」的期望卻有很大的差異，也因而導致兩種極端錯誤的出現。本系列文章將陸續深入探討管理工作的意義，為企業主管打下堅實基礎。

有個喜歡打獵的人，經常在美國深山裡打獵，他有個願望，就是有一天能到非洲去打獵。

有一天，他的願望終於成真，跟著朋友到非洲去打獵。他們到了一個部落，跟當地酋長租了一隻獵犬，名字叫做「業務員」(salesman)，每天的租金是一百美元。「業務員」果然訓練有素，每次都把受傷的獵物咬回人的跟前，使得獵人非常滿意。非洲打獵之行結束之後，獵人也就圓滿愉快地回到美國去了。

（本文出自《管理者的養成》） 第二年同樣時間，獵人和朋友又到了非洲，找到了部落酋長，希望再次租用「業務員」。但是酋長對著他們搖搖頭說：「『業務員』由於表現太好，我們已經把牠晉升為『資深業務員』了，租金也提高為每天二百美元。」獵人想想，非洲之行就這麼幾天，比起旅費和住宿來說，多花個幾百美元在一隻好的獵犬上，實在不算什麼，為了能有一次滿意的打獵之行，也就答應了。

業務員升遷為業務經理

第三年，獵人和朋友又回到了非洲，找到了部落酋長，開口指定要租「資深業務員」。酋長望著他們又搖了搖頭說：「由於『資深業務員』表現實在太優秀了，我們已經升牠為『業務經理』。」

獵人的情緒上來了，立刻插話說：「不用再說了，租金又漲了是不是？現在一天要多少錢？」

酋長回答：「現在不是錢的問題了！自從晉升為『業務經理』之後，即使花再多的錢，牠也都不再出去打獵，每天就是蹲在狗窩前面，對著來來往往的人和牲畜狂吠。」

這個故事隱含的意義，在於如果沒有經過事先的培訓，就將基層員工晉升為部門主管，就可能犯下的一個極端錯誤。

（本文出自《管理者的養成》作者：程天縱）