需耐心和創業才可能追上別人三代的努力！過來人：仇富會離成功越來越遠

早上看到一個很普通的雜訊新聞，但還是想跟大家談談。大意是說，有名網友發文表示，搭公車時聽到2位老阿伯在交談，其中一人提及朋友賣了塊土地「進帳3000萬」，讓他當場傻眼，憤恨不平吶喊憑什麼人家賣一塊地，就抵我們這些老百姓一輩子的收入？憑什麼？公平何在？天理何在？正義何在？其實，這樣的言論或想法應該很多人都有，這位年輕的網友反應相當正常，在年輕時我也同樣有這樣想法，只因為家中並無教導正確財商、正確的富者態度，所以也用這樣的態度走了很多年冤枉路，還好到了大城市遇到貴人，才徹底改變了自己消極與錯誤的觀念。

當時跟一位富二代的老闆朋友講出類似的抱怨話：「你看電視上那個誰誰誰，也沒做什麼，結果可以住某某社區，那種豪宅都是上億，拜託，他憑什麼？」

這位朋友一邊划著手機處理公事，一邊冷冷回：「所以你行，你就去做啊！幹嘛要管人家，你有毛病。」

「不是啊，像你們這些有錢的大老闆，跟人家喝個紅酒，打打高爾夫，都更什麼一整合成功，然後就有我們老百姓一輩子都賺不到的錢，這樣合理嗎？」我繼續訴說著這些心理的不滿，就像新聞中的年輕網友那樣。

這位老闆朋友微微抬起頭好像在想事情，我以為是在思考怎麼回答我，結果他不是，他繼續處理公事，分配事情給其他人，然後告一段落才若無其事說：「看別人都很簡單，年輕人這麼會說，怎麼不趕快去做？什麼一般老百姓？我也是一般老百姓啊！你定義的一般，跟我定義的一般也許根本就不一樣，你說一輩子也賺不到的錢，我問你，你現在幾歲？30歲了沒？」

我有些不屑回：「還沒，20幾歲而已，最好你也是一般老百姓。」

這位年輕老闆分享一段很重要的觀念影響了我很多：「你工作沒幾年，就想要跟人家工作40年的人比，你才20多歲，就妄想跟人家阿公、爸爸共三代做比較，如果你真的比人家有錢，那才是不公平，況且如果你真的是人才，賈伯斯那種，那你也是可以一代打趴人家三代，問題是哪來這麼多賈伯斯，X！」

「再來，都更整合有這麼容易？如果是這樣那你怎麼不快去做？整個台北老舊房子一堆，每個人都佔地為王，我忙了多少年，你又有看到嗎？你怎麼不說我如果失敗怎麼辦？有些老人家確實因為50年前就在這定居、開墾，所以運氣好，有很多的土地，問題是當時你爸爸跟阿公就不在這，你不敢怪你爸跟你阿公，然後你怪別人很爽，我覺得你很怪。」這位老闆朋友繼續這麼說著，句句都刺到心坎裡。

我並不認輸，音量提高，試圖強力反駁：「難道只因為當初我爸媽沒在都市這邊定居，然後就造成後代無止盡被這資本社會剝削嗎？不公平！我不吃不喝10年可能都買不起台北，而本來就住在台北的小孩，就只因為他爸媽當初運氣好，在台北定居，然後世代就可以爽爽過？」

這位老闆朋友大笑說：「每座城市的發展都需要時間，現在你看到的繁榮地區，在30年前並不是現在這模樣，你是不是看圖說故事呀？就舉例來說，台北一開始是萬華跟大同區最熱鬧，後來隨時間才慢慢東移大安、信義，更偏東邊的南港跟內湖誰要去？根本沒人想去，鳥不生蛋，一堆工廠，台北的火車還在地上跑，後來才地下化的，那些老人當初會知道有今天嗎？誰知道會這樣，對吧！而且台中、台南、高雄，台灣到處都有很便利的都市，你怎知道台中以後會不會到處都是2000萬以上的房子？雖然現在看起來都是幾百萬，但我認識很多台中人，都很有錢，等以後台中都是2、3千萬房子的時候，那你是不是又要抱怨？憑什麼台中小孩可以很爽？接著你說台北的小孩就爽爽過，如果他們真的這麼想，那你反而就有大好機會了，怎麼還在這抱怨。」

我納悶：「這什麼意思？」

「因為你說他們就可以擺爛，爽爽過，可是小康家庭的台北孩子沒辦法這樣，說白了，你以為每個台北的孩子都有上億可以花嗎？你是偶像劇看太多，他媽的誰跟你講的！」

「好啊，那至少他們也有一兩千萬的基礎，這總沒問題了。」我是這麼回答這位友人

「他們如果只有一兩千萬，還傻到以為可以一輩子不認真工作，那你又說你很認真，那你怕個屁？一輩子說長不長，工作時間也有40幾年，你賺不到這個錢，那你還覺得你是人才？哈，那你真的只是個愛抱怨的草莓族而已。」當下羞愧到無地自容，確實像極一顆爛草莓（在我們那時不叫躺平族，稱草莓族）。說完之後，這位友人也急匆匆開著車前往下一個會，一個人後來靜靜思考每一句對話，確實對未來影響甚鉅，有時候我們生活中欠缺的不是鼓勵，也不是好聽話，而是真心話。

真話也許像火辣的一巴掌，但卻能改變我們一生。因為資本階級不同的關係，我們在同溫層比較難跳脫出原本的框架，是的，盡可能別讓貧窮限制了我們的想像。

「我們總是低估了40年可以賺到的財富（收入+投資），卻高估了一年可以賺的錢（跑去投機）。」想要成為富裕階級，卻又仇富心態，那自然會離成功的道路越來越遠，別忘了吸引力法則，我們要相信真的做得到，周圍就會有越來越多強者幫你一把。

一輩子我也贏不了這些富二代或三代，但至少時時刻刻反省自己，檢討哪邊可以更好，這樣就能先站穩腳步，剩下就交給孩子去努力了。祝工作順心，美好的一天，謝謝你們的閱讀與肯定，我們都在同一片天空下奮鬥。

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