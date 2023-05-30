拿髒布再努力抹地板只會越擦越髒！ 職場啟示：方向錯了…停下來就是進步

安雅是購物網站的行銷企劃，因為上一檔㳄的促銷方案成效不佳，正與行銷長研議下個檔次的改善計劃。

對於銷售的疲軟，安雅歸究於資源不足以及資源未做有效運用。「其他新興的購物網站紛紛加入戰局，削弱了我們的能見度，我們應該投入更多的廣告預算來拉抬聲勢跟業績。」畢竟，競爭者眾的市場，誰有資源誰就有發牌權。

另外，資源的有效運用也很重要。安雅秀出點閱成效不佳的圖文廣吿，點閲率差，相對的銷售也不好。「我們投入的廣告與文案要再優化，以便提高點閱率。針對點進頁面卻沒有購買的人，可以做retargeting 廣告的投放。」

安雅說得頭頭是道，以為可以快速與行銷長逹成共識，沒有到換來行銷長大衛的一陣搖頭。

出乎意料地，大衞做了這樣的指令：「廣告預算不增加，但是把廣告預算的5成都挪移到手機介面上吧。」

「但是我們網站的銷售佔總營業額的6成5，手機的導購力才3成多，卻用掉5成預算，這樣不符合比例原則。」安雅認為這決定也太無厘頭。

大衞做這樣的決定是其來有自的。為了說服安雅，他秀出了後台報表：「你看，我們投資在網路廣告每1元只能帶來不到2元的業績，同樣1元，我們投放在手機廣告，卻可以帶來3元多的業績。」

手機廣告的效益遠遠大於網路廣告，這當中的差異，不是優化內容就可以改善的，也不是加倍努力就能追上的。大衛解釋著：「當你跟競爭對手同時在一塊領域上，他把力氣放在對的道路上，而你選擇了不對的路徑，你愈是努力、愈是投放資源，只是會讓你們之間的差距愈差愈遠。」

錯的事努力做 只會愈錯愈離譜

安雅不禁想起在網路上看到的一句話：「 如果方向錯了，停下來就是進步，這時候執行力太強不是好事。」這時她也才了解「方向成就你成就的上限，努力決定成就的下限。」這句話的真諦。

老一輩的人總用愚公移山的故事勉勵年輕人「人定勝天」。但是，在很多時候，努力並不足以成事。

經營事業，不是光努力就會有成績。同樣的，在職場上努力上進，也不見得是飛黃騰達的保證。

選擇對了 努力奔跑才有意義

絕大部分，選擇比努力更重要。方向正確了，就好比做了直達車，很快就可以到達目的地。相反的，方向錯的，就好比跑錯了跑道，不管你多努力奔跑，也抵達不了終點站一樣。

然而，到底要怎麼選擇對的路呢？

一、掌握趨勢，站在浪頭上

衝浪的人都知道，浪頭來的時候，只要借力使力辦能乘浪而起。風平浪靜的時候，無論你怎麼使力，也無法激起太大的波瀾。

什麼是現今的潮流、何者又是未來的趨勢，清楚了解才能永願站在浪頭上。智慧型手機人手一支早就是趨勢，加上手機具有身分辨別性，因此購物流程更方便，手機購物的浪潮高過網站購物也只是指日可待，早些進入便提早具有優勢。

二、讓數字說話，別憑感覺做事

曾有人主張，人生諸事小事靠理智定奪，大事直感覺決定。這樣的說法雖然很浪漫，但也是極其危險的事情，因為只有數字能說明真相。就像安雅在還沒有看到後台數字時，一昧地以為該公司收益絕大多數來自於網站，自然要在網站廣告投入較多的資源，而忽略的手機網告的投資效益更大。

因此，凡事可以感情用事，但一定要在洞悉數字的理性的基礎之下才可行。

這樣說也許很殘酷，光努力是遠遠不夠的，有志者事竟成是騙人了。在這個年頭，選擇遠努力重要。選擇對了，努力奔跑才有意義。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。