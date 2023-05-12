賓士、BMW非富人心目中「最喜歡的車」？ 統計：有錢人更愛這兩品牌

富人愛開豪車？窮人愛開Toyota？事實跟你想的不一樣喔！

根據Experian Automotive 所做的一項調查並刊登在福比市雜誌上的研究指出，美國年收入的前2％，也就是超過25萬美元收入的富豪，其中61％的人駕駛本田、豐田和福特汽車，就像我們一般人一樣。這三個平價品牌佔據了前三名，如果包含第八名的現代汽車，富人開一般品牌汽車的比例遠高於開豪華品牌汽車（排名如附圖）。

研究進一步指出，反而是收入低於10萬美元的人中的8%擁有豪華汽車。這些人一年可能只賺5萬美元，卻擁有一輛價值6萬美元的汽車，這是有趣的對比。

買雙B的最常貸款的人 月薪只有3萬元

台灣呢？我不知道實際數據，但我有位在台中銀行負責審核貸款的朋友曾告訴我一個有趣的訊息，他說最常申請貸款買雙B汽車的人是收入在三萬附近的人。

所以，真的不要認為在馬路上開雙B汽車的人都是有錢人，他們也很可能是月光族，甚至車子還可能是租來的呢！

富人們其實比你想像中的更踏實。當你不是努力讓自己「看起來」更有錢，而是將精力、時間和財富投資在人生更重要的事情上，你會有更大的機會比別人以為的更有錢！

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