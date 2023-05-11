買車花費別超過年收入的10％？「4種」最糟糕的債務：車貸排第2名

最糟榚的債務最優先清償

如果你必須舉債，那就選擇與資產掛鉤的債務，而且這些資產升值的速度要快過你的債務成本。搞清楚其他流行的債務形式如何阻礙你的發展是很重要的，當你制定你的減債策略時，首先要擺脫「頭號罪犯」。

最糟債務類型第1名：卡債

你應最優先處理的是卡債，因為儘管利率不斷下降，但信用卡的平均年利率約為15％，如果你的信用很差，有的年利率甚至高達29.99％。

如果你有餘額未繳清，信用卡公司就會「宰」你，理財武士絕不揹卡債。各位可以為了獲得獎勵積分、保險、一筆30天的免費貸款，以及禮賓服務而使用信用卡，但僅此而已。

別再浪費時間玩0％利率餘額轉移的遊戲了，專心認真地賺更多錢才是正道，也別再用信用卡來支持你不負責任的消費習慣了。

最糟債務類型第2名：車貸

花太多錢買車是一般人最容易犯下的財務大錯之一，有些人會辯稱他的車貸利率很低，但是當車輛逐月貶值時，即使是1％的利率都嫌太高了。

我有個幫助大家弄清楚自己能負擔得起哪種車的「十分之一購車原則」：你的購車費用不可以超過年收入的十分之一。

重點不在車子是新的還是舊的，總之車價不能超過你年收入的10％。

如果你真的很想買一輛價格為4萬美元的汽車，那麼你的家庭年收入至少要達到40萬美元。你可能會對「十分之一購車原則」不以為然，但如果你真的想存錢付大學學費、奉養你的父母、買房，並且在年老時不必為錢煩惱，「十分之一購車原則」能幫助你保持理智。

最糟債務類型第3名：學貸

學貸算是僅次於房貸的最不令人反感的債務。雖然我非常支持教育 ─教育能幫助人們擺脫貧困 ─但我不得不說，你在大學裡學到的東西，沒有什麼是你不能在網路上免費學到的，而且大學並不保證你在畢業後有一份高薪工作。

所以除非你家境富裕，否則請選擇一所能提供足夠免費補助金的大學，這樣你就能在畢業後4年內還清所有費用。

沒錯，教育確實能幫助你獲得自由，但如果學貸的金額壓垮了你的收入和生活，那就不行了。

最糟債務類型第4名：房貸

關於買房有很多需要深入探討的因素，我將在第7章詳細介紹，包括我的30/30/3買房原則。

現在我只想說，房貸是最不過分的，因為房子向來是會升值的資產。

即便房地產的價格下降，你所擁有的房地產仍有其價值：自住的話能為你遮風避雨，分租的話則能獲取租金收入，幫助你度過經濟衰退期。

擁有自己的房子還有一些吸引人的稅賦優惠，例如 2017年通過的《減稅和就業法案》(Tax Cuts and Jobs Act)允許你勾銷最高達 75 萬美元的房貸利息債務。

當你賣房時，如果過去5年中有2年你住在自己的房產中，政府提供給個人的賣房獲利免稅額度為25萬美元，已婚夫婦則為50萬美元（但金額會根據你出租房屋時間的長短按比例減少）。最後，政府還允許你在出售房產時，依據1031同類財產交換法，用售屋所得購買另一處房產來延遲納稅。

《懂用錢，愈活愈富有》。圖／采實文化提供

你在償還債務的同時，仍然可以採取實現財務自由的必要步驟 ─只不過你的債務越多，你創造被動收入的選擇就越有限，所以請把消除所有消費債務當做你的首要任務之一，這些債務不清除，你只是在讓信用卡公司、銀行和高利貸業者發財。

相反地，你要用債務來產生對自己有利的結果，例如適當合理地舉債購買房地產，我相信只要你能堅持5至10年，你變得更有錢的機率將超過7成，但是使用循環利息的消費債務，只會越來越窮。

(本文摘錄自《懂用錢，愈活愈富有》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)