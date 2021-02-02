汽旅半夜「蓮蓬頭狂沖」疑撞鬼 竟釣出員工尷尬揭真相

出門在外，許多人會注意一些傳統的習俗及禁忌，日前便有一位網友分享，因老公與一名同事一起到中部出差，便就近住在附近一家汽車旅館。沒想到同事住的那間房半夜2點突然傳出動靜，雖然對方當下故作鎮靜，直到天亮後才敢去浴室查看，結果眼前景象把他嚇到頭皮發麻，讓他直呼「X～～這真的膽子再大都會害怕吧！」

原PO在「靈異公社」上發文說明，老公與同事一人一個房間，而同事卻住在最邊間，沒想到當晚老公一整夜好眠，但同事的房間到半夜2、3點時，廁所傳來「涮」的聲音，才發現浴室的蓮蓬頭突然間自動用最強的水速打開，從浴室最裡頭，直接噴往房間地板。當下原本躺在床上呼呼大睡的同事，嚇到整個人跳起來大罵髒話，心急之下衣服穿一穿就到外頭抽根菸冷靜，但由於實在很累，後來只好硬著頭皮回到房間睡覺。

但整晚同事都驚魂未定，在床上翻來覆去撐到早上7點，想說到浴室打算要刷牙沖個澡時，才發現昨晚朝房間沖水的蓮蓬頭突然變成朝下，乾淨的浴巾竟然掉在地上，看起來像是有「人」使用過一樣，但事實上，同事因驚嚇過度整晚失眠沒睡，很確定晚上沒其他人來過。眼看如此此詭異的情況，使他忍不住從背脊一路涼到頭頂，趕快東西收一收退房離開。

此文一出，便引起近4千名網友熱烈討論，更釣出該汽車旅館的員工親自留言說明，表示自己在那邊上班八年了，放心這邊很乾淨，蓮蓬頭之所以會自動開啟是因為故障，長期使用導致水關不緊，水壓太強的時候就會亂噴；至於未使用的浴巾掉到地上，有可能是因為旁邊就是窗戶，風太大把它吹掉的，所以親自現身跟原樓主道歉，「抱歉嚇到你們了」。

這讓其他網友紛紛留言回應，「這樓很好笑」、「這蓮蓬頭也太逗趣」、「我明明看的是靈異，怎笑到噴淚」、「這篇變成問答番外篇了」、「原本想說很可怕，看到員工解釋就還好了^^」。