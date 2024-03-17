Sober Dating、Cookie-jarring是什麼？十大最新約會、關係現象一次看！

你或許遇過被約會對象Ghosting（無預警消失、斷聯）的經歷，但你有聽過被灑麵包屑、被當餅乾罐子嗎？一起了解十大最新約會、關係詞彙，也許你會找到自己的選擇！

《救救我的羅曼史》（Modern Romance）一書的作者阿茲．安薩里（Aziz Ansari）曾打趣說道：「如今，如果你擁有智慧型手機，那麼你的口袋裡其實就有一個24小時的單身酒吧。 」

當約會類型隨著科技的進步，簡單如左滑錯過，右滑配對，人際相處因此迸發出百百種類型，現代世界演繹出截然不同的關係型態，那麼我們該怎麼知道適合自己的風格呢？

提供你十大約會、關係現象，看你是哪一派！

Dawn Dating黎明約會

「晚上約會更容易與浪漫、親密感連結，但早上約會的話，對於性的期待會較低，這種較低的期望水平，會減少約會者的焦慮和壓力，讓人感覺更放鬆。」，根據交友軟體Badoo的調查，有37%的受訪者表示黎明約會，有助於彼此產生更深層的了解。

且51%的單身者更傾向黎明約會，顯示黎明約會可能成為主流。就像90年代末或2000年代初的浪漫喜劇一般，在早上進行第一次約會，彼此將以更緩慢、更友善的基調發展關係。

一起吃早餐、看日出、喝咖啡，共同開啟美好的一天，不啻為初次約會的新選擇。

Hobby Dating嗜好約會

吃飯、看電影、散步不再是初次約會的唯一公式，你有想過第一次跟約會對象見面就是在你愛的畫室，或是攀岩館嗎？

根據研調機構YouGov的研究，在建立交友軟體個人檔案時，展示自己的興趣已成為趨勢，基於某種興趣愛好而進行的Hobby Dating（嗜好約會）因此應運而生。

Slow Dating慢速約會

李維菁《老派約會之必要》作為不少人慢速約會的範示，你心裡有那把量尺，牽手是前五次約會親密接觸的最上限，對方不到自己的心坎前不得入門，肢體接觸也不是彼此的愛之語。

比起肢體接觸，你更喜歡的是彼此花時間互相了解、建立聯繫、共享的時間，然後再決定關係要進展到哪一步。

Sober Dating無酒精約會

Sober Dating又稱為 Dry Dating，也就是不喝酒的約會。

也許酒精經常作為一種創造非人為連結的中介，讓人減緩初次約會的緊張感，因此第一次約會時喝一杯，是不少人約會的常態。

然而即便你過去的習慣，或是大眾的經驗使然，讓你覺得無可避免地會在約會時來上一杯，但這並非普世價值，沒有人有義務在任何場合喝酒，也無需對於不喝酒感到虧欠。

反而，進行一場根植於現實、不受任何物質干擾的約會，將有機會讓雙方體驗到更真實的體驗。

Casual Dating隨意約會

隨意約會指你喜歡與某人共度時光，並存在身體和情感關係，但不一定要求或期望浪漫關係所附帶的額外承諾。

基於彼此沒有任何義務或承諾，你們之間的關係是輕鬆、非正式的，沒有任何附加條件，你可能與這個人有很強的身體和情感聯繫，並一起約會，同時也可以自由地與其他人約會，追求其他選擇。彼此之間體驗的相較於承諾，更多的是此時此刻，彼此專注於享受樂趣、相伴的時光。

Hesidating猶豫不定

尚未建立關係的你，有過不清楚自己是否要進行約會的時刻嗎？

線上約會網站Plenty of Fish在對英國各地的單身者進行調查後，發現70%的單身者並不清楚，他們對約會抱持的態度是認真抑或隨意，並以Hesidating一詞形容這些不確定自己想要什麼約會型態的人，所處的狀態。

Hesidating的出現肇因於疫情，當人們抽離約會市場後，擁有更多獨處的時間，部分的人因此發現他們對孤獨的恐懼減少，這種經歷被稱為矯正性情緒經驗，可能會讓人對約會冷感。

更甚者，由於疫情這幾年的不確定性，使得對人際關係感到焦慮或迴避型依附的人，缺乏對環境的安全感，連帶導致他們對建立新的關係產生猶豫。

Cookie-jarring餅乾罐效應

你是否總是在觸手可及的地方放一罐餅乾，作為生活變得混亂時，安慰自己的方法？Cookie-jarring反映的正是這種場景。

Cookie Jar顧名思義就是「餅乾罐子」，餅乾對人們而言僅是口味宜人的生活調劑，不會是正餐，當罐子的主人被其他人拒絕後，才會轉而找尋你，你是他正餐之間的點心，在感情中的餅乾如同備胎般的存在。

也許他喜歡你，但不會把你當一回事，充其次你只能作為對方遭受拒絕時的慰藉而已。

Orbiting周旋狀態

約會中的Orbiting是指你切斷與約會對象的聯繫，但依然在社群媒體上按貼文的愛心，瀏覽動態，不少人可能會產生錯誤的親密感，誤將此解釋為被在意，然而那些行為多半不具意義。

Cuffing短期浪漫關係

根據2011年首次添加該詞的《城市字典》(Urban Dictionary)的說法，Cuffing源自「手銬」一詞，借指積極尋找尋找浪漫關係的行為，而Cuffing的出現事實上也與冬季憂鬱（Seasonal Affective Disorder，或 SAD）有關。

在冬季時為了有人陪伴，而未經思慮的步入關係，通常關係的雙方對彼此不甚了解。也許你因短暫有人陪伴而感到安心，但由於它本質上發生得很快，導致你沒有太多時間反思建立關係的決定是否正確。

Breadcrumbing撒麵包屑

你也經歷過和約會對象的關係推進到不上不下、互相僵持的狀態嗎？

對方給出的承諾搖擺不定，偶爾提及你們之間的未來計畫，讓你覺得彼此就像情侶，隨時都可能進入下一步。但接著你又發現對方似乎無意將關係推進到下一個階段，他們不給承諾、給出的訊號總是不置可否，你因此感到失落、痛苦，甚至不確定某人是否真的對你感興趣，就像被牽制住。

如果你感同身受，那麼你可能正經歷Breadcrumbing的狀態。

部分遭到Breadcrumbing的人可能會滿足於這樣少量的關注，認為這是正常的或他們應得的，因此降低了自己對人際關係的期望，反覆尋找相似的關係模式。

從現代情愛下的多重選擇，看見關係的想要和不想要

我們在現代約會中面臨的最大挑戰之一，是觸手可及的大量選擇。從表面上看，選擇變多似乎是好處，但實際上我們也面臨了選擇的悖論，意即有太多選擇時，可能會讓人擔心自己錯過更好的，因此對於是否要對一個人承諾、專一陷入猶豫。

當進入約會市場的門檻降低後，人與人的交流變得容易、頻繁，步入約會市場的你，難保經歷到偶爾的沮喪，但即便體驗糟糕、難尋真愛，也不要著急。

相反，或許我們可以這些約會視為更了解自己在關係中的想要和不想要的機會，嘗試張眼看到人們真實的一面，放棄錯誤的希望感，終止與不適合對象的聯繫，並且始終相信關係的斷裂不是誰的錯，而很可能只是當下彼此對關係的期待不一致而已。