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鋒面大雨難解渴 學者：乾旱危機猶存

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
新北今天清晨下起傾盆大雨，雨勢持續到上班、上學交通尖峰時段，不少步行的通勤族與學生，即使撐傘也難以完全抵擋雨勢。記者杜建重／攝影
新北今天清晨下起傾盆大雨，雨勢持續到上班、上學交通尖峰時段，不少步行的通勤族與學生，即使撐傘也難以完全抵擋雨勢。記者杜建重／攝影

大雨恐難解渴，水庫蓄水危機猶存！學者汪中和受訪時表示，鋒面強降雨的時間不會持久，水庫解渴效能有效，加上今年不利梅雨生成，年中水庫蓄水不足危機猶存。中央氣象署預報員葉致均也強調，近期雨勢受到鋒面、華南雲系影響，這些都是移動性的系統，對水庫水情幫助有限。

石門蓄水僅增0.3%

石門水庫17日蓄水率僅剩24.3%，蓄水量更比去年、前年還要更低，水情亮紅燈。雖然北部地區18日清晨發布大雨特報，水利署北區水資源分署說，受惠於降雨，石門水庫預估可增加超過40萬噸水量，但根據下午三點即時水情資料，蓄水率僅增至24.6%。

葉致均指出，18日因為鋒面出現大雨，如今鋒面正在遠離，雖然19日各地還會出現短暫陣雨。

他接著說，到下禮拜一（22日）開始有鋒面接近台灣，北部、東北部地區及中部山區轉為局部短暫陣雨的天氣，下禮拜二（23日）持續受到鋒面影響，加上25日華南水氣東移，各地天氣都會出現較大雨勢，都是比較不穩定的天氣狀況。

至於這幾波的降雨是否能夠緩解水庫水情告急的狀況，葉致均認為，目前來講，這幾波降雨都肇因於鋒面、華南雲系等移動性的系統，雖然或多或少對水情有幫助，但助益相當有限，還是要等到如梅雨等持續性降雨，才能夠真正緩解狀況。

梅雨較少、危機猶存

中研院地球所兼任研究員汪中和接受採訪時也表示，短期來看，下週（24日）左右會有鋒面接近，屆時有機會發生強降雨；但是春季鋒面移動快，降雨時間不會持久，水庫解渴效能有限。

汪中和進一步指出，今年梅雨信號弱，不利梅雨生成，五、六月水庫蓄水不足危機仍在。他強調，臺灣長期降雨趨勢呈現新竹以北增加，新竹以南持續減少。臺灣未來水資源的調配，將會日益嚴峻。

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