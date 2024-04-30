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好市多草莓蛋糕發霉！她看包裝傻眼「不是今天製造？」 內行揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。記者宋健生/攝影
好市多。記者宋健生/攝影

好市多商品琳瑯滿目，吸引一票粉絲，但出包的案例也不少，近日一名女網友再抱怨，竟買到發霉的草莓蛋糕，明明「包裝日期」顯示購買當日，不就是當天製造的意思嗎？對此，有內行透露其實並非如此，並勸原PO以後消費一定要睜大眼睛辨識。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，她在28日買到底部發霉的草莓蛋糕，明明商品標籤的包裝日期是當天、銷售期限是30日，為何當日製造的產品會變成這樣，「果然不含防腐劑，馬上發霉，很誇張耶！」

有消費者買到底部發霉的草莓蛋糕。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
有消費者買到底部發霉的草莓蛋糕。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

對此，網友紛紛表示，「品管愈來愈鬆散、品質愈來愈差、東西愈來愈貴」、「該送衛生局了」、「黴斑在底部，一定是盒子被污染，作業環境應該有問題」、「以後吃要先檢查，有點噁心」、「扯耶，才吃掉一盒」。

也有內行人指出，「包裝日期不等同製造日期，嚴格應該講當天組裝，請睜大眼睛辨識，否則又要下次多跑一趟排隊退貨」、「今天組裝的，所以打今天的日期，蛋糕可能是事先打好庫存」、「那個是今天貼的標籤，但不代表是今天現做的，我有在做蛋糕，當天蛋糕做好不冰冰箱，也不會馬上發霉，所以我敢肯定，那個絕對不是當天現做的」。

Costco 好市多

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