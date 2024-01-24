浴室磁磚縫狂長黴怎辦？ 內行大推1清潔神物：便宜又好用

台灣氣候潮濕，讓不少民眾對家中浴室經常出現霉斑而感到苦惱。就有網友在「我愛全聯-好物老實説」提問，大家是如何清除浴室磁磚上的黴菌，貼文一出，竟釣出一票內行人大推1清潔神物。

原PO表示，家中浴室磁磚縫隙經常出現黴菌，因此好奇發問「大家最推薦那一款清潔劑？」貼文底下，有不少網友推薦各大品牌清潔劑，「英國潔」、「魔術靈的浴室除霉漂潔，這罐超好用，膠條上的霉斑也可以」、「威猛先生強力去霉劑超級好用，我家是一整箱囤的」、「Duskin除黴噴霧，不好買，但超好用，噴過去就好，都不用刷」、「妙管家霉菌殺手」。

還有一票內行人大推便宜神物「漂白水」，「漂白水消毒就可以」、「漂白水+1，用餐巾紙加漂白水濕敷在發黴的地方，但要注意通風，便宜又好用」、「根本不用買什麼除黴劑，漂白水噴在衛生紙上貼在想除黴的地方，隔天沖掉就超乾淨了」、「漂白水濕敷蓋保鮮膜，放一兩小時，連刷都不用，而且超級乾淨」。

Better Homes & Gardens清潔大師傑西卡（Jessica Bennett）建議，若民眾使用的清潔產品，含有氨或漂白劑時，請務必確保整間房屋通風良好。此外，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也曾強調，漂白水是弱鹼性，須避免直接接觸皮膚、黏膜，甚至是揮發的氣體也可能傷害肺部，使用時最好要配戴口罩、橡膠手套、防水圍裙與護目鏡。