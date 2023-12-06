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「最難吃泡麵」双響泡鹹魚翻身 1新口味震驚全網：是鍋燒意麵

聯合新聞網／ 綜合報導

被評為「台灣最難吃泡麵」的双響泡，即便在新冠肺炎疫情、颱風搶購物資時期，依舊在貨架上「屹立不搖」。不過，有網友日前分享，双響泡的新口味竟然不錯吃，認為很像「鍋燒意麵」的味道，貼文一出後，引起網友熱議。

這名網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，貼出双響泡新品「沙茶鍋燒湯麵」的照片，更驚訝表示「這個口味竟然...不錯吃」，意外洗刷「台灣最難吃泡麵」負評，其中也有不少吃過的網友附和，指出這款新品味道很像鍋燒意麵，且沙茶誠意滿滿！

貼文一出後，有不少網友紛紛留言表示「這個吃一次後就ㄉㄧㄠˊ住了」、「吃完的感想就是……路口的沙茶鍋燒意麵口味」、「味道很沙茶，雨天吃很對味」、「就當鍋燒意麵吃，因為現在外面的鍋燒意麵也不便宜」、「這個口味真的好吃」、「沙茶是雙響泡中我唯一能接受的口味」。

但也有網友持相反意見，認為「這牌子打死不碰，頂多取麵餅」、「麵體不好吃」、「這牌子的真的完全沒有吃過」、「之前有吃過別的口味，難吃死了」。特別的是，双響泡業者今年1月曾拍廣告自嘲，把網友的負評全放入廣告，喊話「只有改變，才能贏回信任」，趁勢推出新口味「沙茶鍋燒湯麵」，時隔11個月，終於獲得消費者給予正面評價。

沙茶 泡麵 湯麵 負評

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