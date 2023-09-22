快訊

屏東工廠爆炸釀重大死傷 殉職消防員面目無法辨識醫護痛心

改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女2程序有瑕疵

超商聯名款漢堡價格「3位數」 她驚呼：現在物價怎麼了？

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」攜手台北晶華酒店推出「厚牛肉起司漢堡」，不過有消費者認為價格太貴。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」攜手台北晶華酒店推出「厚牛肉起司漢堡」，不過有消費者認為價格太貴。圖／7-ELEVEN提供

超商時常推出新穎的食品，吸引消費者目光，日前有網友發現超商聯手台北晶華酒店，推出了「星級饗宴」漢堡，可是這份厚牛肉起司漢堡要價109元，讓她直呼「越來越看不懂現在的物價」。對此，有網友認為「不管價格訂多高，永遠都會有人願意買單」、「這價格不如吃外面現做的漢堡」。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」貼出「厚牛肉起司漢堡」，指出這份漢堡要價109元，驚訝「現在的物價怎麼了？」而網友看法不一，有人認為物價太高，「因為跟晶華酒店聯名佔64元了吧」、「我今天原本也想拿這款去結帳，看到價格趕快拿回去，換成吃擔仔麵」、「我是不會想買超商的漢堡來吃，價格太貴又沒有薯條」、「掛聯名款果然不一樣，這個份量我不如去麥當勞」、「去買麥當勞，現做的漢堡不香嗎？我之前還看到漢堡王特價買一送一的牛肉堡」。

也有人認為這是正常價，指出「這不是賣給價格敏感的消費者，你不用理解。就像是星巴克跟超商咖啡一樣是咖啡，人家星巴克也不缺客人」、「用料跟旁邊45元的漢堡差很多，更不用說還有聯名的費用」、「我買了三個，真的很好吃啊」、「定價沒有所謂的標準，就看客戶要不要買單了」。

漢堡 超商

延伸閱讀

房子越大越好？他稱「一人10坪」幸福感最高 網友揭實際情況

秋天三生肖財運滾滾！猴鼠事業順利、人緣爆表 他喜事接二連三擋不住

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

爸媽不讓買最新款iPhone15 國中生氣憤喊「會被當異形」

相關新聞

【一劍浣春秋】能做朋友嗎？影迷與女優最好的距離是…

最近很多朋友來信詢問這事，明明之前在TRE台北國際成人展表現不錯，有大批粉絲自日本飛來為她加油，之前又發出「我要成為業界第一」的豪語，怎麼突然狀況急轉直下，X(twitter)的小號說自己封鎖了某位粉絲，在IG的直播又一副快哭了的模樣？

超商聯名款漢堡價格「3位數」 她驚呼：現在物價怎麼了？

超商時常推出新穎的食品，吸引消費者目光，日前有網友發現超商聯手台北晶華酒店，推出了「星級饗宴」漢堡，可是這份厚牛肉起司漢堡要價109元，讓她直呼「越來越看不懂現在的物價」。對此，有網友認為「不管價格訂多高，永遠都會有人願意買單」、「這價格不如吃外面現做的漢堡」。

好市多「知名月餅」搶先特價 過來人勸先別買：最低曾下殺2折

中秋節即將到來，民眾紛紛透過各種管道購買月餅，不過卻有網友發現，中秋節都還沒過，好市多販售的一款知名月餅卻開始特價了，對此，有經驗的網友在留言區建議先不要買，「還沒到低點，各位hold住」。

消暑有感！她曬配方在家製「1手搖聖品」 女兒讚：跟外面賣的一樣

夏日酷熱難耐，許多人都喜歡來杯冰涼的飲料消暑解渴，人手一杯手搖飲也成為路上的常態。一名網友在臉書社團分享，在家就能自製「1款手搖聖品」，不僅材料在賣場、超商就能買齊，且做出來味道跟外面賣的相當神似。食譜曝光後立刻掀起討論...

全台第一蛋黃酥是它！他讚「餅皮酥、蛋黃大顆」根本完美

中秋佳節將至，不少人開始購買蛋黃酥禮盒準備送禮過節。PTT網友討論「第一名的蛋黃酥」，除了名店陳耀訓、不二坊、犁記外，有網友認為第一名是「台中聯翔餅店」，直呼餅皮酥、蛋黃大顆，價格也比較佛心。

超商關東煮不再熱銷？ 網歸納1主因：很久沒買了

超商販售許多商品，包含熟食、零食、手搖飲、冰淇淋等無所不包，不過有些商品可能會退流行，日前一名網友發現「超商關東煮越來越少人買」，引發網友討論，有人歸納原因「漲價後太貴了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦