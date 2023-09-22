超商聯名款漢堡價格「3位數」 她驚呼：現在物價怎麼了？

超商時常推出新穎的食品，吸引消費者目光，日前有網友發現超商聯手台北晶華酒店，推出了「星級饗宴」漢堡，可是這份厚牛肉起司漢堡要價109元，讓她直呼「越來越看不懂現在的物價」。對此，有網友認為「不管價格訂多高，永遠都會有人願意買單」、「這價格不如吃外面現做的漢堡」。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」貼出「厚牛肉起司漢堡」，指出這份漢堡要價109元，驚訝「現在的物價怎麼了？」而網友看法不一，有人認為物價太高，「因為跟晶華酒店聯名佔64元了吧」、「我今天原本也想拿這款去結帳，看到價格趕快拿回去，換成吃擔仔麵」、「我是不會想買超商的漢堡來吃，價格太貴又沒有薯條」、「掛聯名款果然不一樣，這個份量我不如去麥當勞」、「去買麥當勞，現做的漢堡不香嗎？我之前還看到漢堡王特價買一送一的牛肉堡」。

也有人認為這是正常價，指出「這不是賣給價格敏感的消費者，你不用理解。就像是星巴克跟超商咖啡一樣是咖啡，人家星巴克也不缺客人」、「用料跟旁邊45元的漢堡差很多，更不用說還有聯名的費用」、「我買了三個，真的很好吃啊」、「定價沒有所謂的標準，就看客戶要不要買單了」。