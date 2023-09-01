麥當勞螯龍蝦堡不是龍蝦！ 他酸「單價385元」太盤反被網嗆

麥當勞宣佈自8月30日至9月19日期間，使用100%野生美洲螯龍蝦，限店推出「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份。有網友發文說「螯龍蝦不是龍蝦，大家是不知道嗎？」他認為，該款漢堡成本不會超過200元，售價卻高達385元，直呼「很盤」。但其他網友卻酸他「沒常識」。

麥當勞限量登場的「螯龍蝦堡」，使用野生美洲螯龍蝦打造而成，以熟食冷拌的料理方式，搭配檸檬蛋黃醬，以及切絲、原葉生菜，最後夾入塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包中，突顯出螯龍蝦的甘甜滋味，單點385元，套餐450元。採限店限量販售。

一名網友在論壇Dcard發文表示，麥當勞限量的螯龍蝦堡引發風潮，然而單價卻高達385元，讓他直言「不要再當盤子了，螯龍蝦不是龍蝦，大家知不知道？」

該網友表示，螯龍蝦不貴，一隻只要460元，且麥當勞的漢堡內容物只有螯龍蝦的小鉗子，按照比例算下來約110-1115元，如果加上麵包、沙拉醬、生菜、運送人力、餐盒硬體等價格，總成本大概150-180元，不會超過200元。

該網友表示，如果賣250元他還願意買單，但385元他寧願改吃便宜的吃到飽，一定比這款划算，若是吃麥當勞，不如拿這筆錢買兩個漢堡，還可以加點吃到飽。

有網友認同他的論點，留言「前幾天去問我的老麥朋友，他表示成本190元，真的有點盤」、「總成本可能更低，商人設定售價通常會是成本的三倍」、「波龍本來就很便宜，一堆無菜單加799、899、999買一隻，甚至還有看過半隻的波龍，還一堆盤子吃的很開心，好可愛」。

然而有更多網友不認同他的觀點，留言「人力要不要錢？店租要不要錢？水電要不要錢？照妳那種邏輯，玉米蛋餅成本15塊，賣妳40塊，吃玉米蛋餅的不是更盤？」、「做餐飲業的原物料成本不會超過售價的一半不是常識嗎」、「成本150-200、賣385還被嫌貴？不懂裝懂也要有個限度，成本佔比低於30%的商品才是大眾品項，挺希望你出來開間螯蝦堡店，150賣250，回饋一下大眾，抓個三年就好，看會不會虧掉一棟房」。