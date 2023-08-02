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真的降價了！好市多衛生紙一口氣少20元 會員崩潰哭喊：上禮拜才買5袋

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，在好市多賣場內發現，它的自有品牌三層衛生紙，現在只賣369元。 圖擷自臉書
有網友表示，在好市多賣場內發現，它的自有品牌三層衛生紙，現在只賣369元。 圖擷自臉書

萬物皆漲，惟我獨降！美式賣場好市多(Costco)有多款自有品牌，其中一款熱門商品就是科克蘭衛生紙。日前有一名網友發文表示，在好市多看見「科克蘭衛生紙，降價了！」引發網友熱議，其中有會員哭喊「我上禮拜才買5袋」。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，他表示日前去逛美式賣場好市多，看到「科克蘭衛生紙，降價了！」從之前的389元，一口氣降價20元，現在變成只要369元就可以買到一大串24包，讓他高興地直呼「第一次看到降價而不是特價耶！」

原PO透露，原本還覺得這個價格好像跟他之前買的不一樣，想是不是特價突襲，被自己遇到了？因為他發現價格牌上沒有特價會有的黃框框，後來才聽到賣場人員在解釋「衛生紙是價降喔！以後都是369這個價格」，原PO開心的表示「難怪明明沒特價也很多人在買，感到好市多自有品牌的好處是，東西是真的會降價的」。

貼文曝光後，立刻掀起會員們暴動，紛紛留言「科克蘭衛生紙很好用，主動降價更要支持」、「不是折扣，是降價耶」、「要來掃貨了」、「東西都在漲價，居然還有降價」、「最近東西真的漲好多，還會降價且買且珍惜」、「好市多主動降價回饋給消費者，蠻好的呀」、「這價格可以，下次去可以多買幾串」。

不過，也有不少用過科克蘭衛生紙的會員表示「雖然降價，從200多用到現在，也是打算要換別廠牌了，因厚度不及從前，棉絮也是雪花飄」、「很早前厚度就變薄了，擦了容易破，也容易掉屑屑」、「棉絮越來越多」、「現在棉絮超多，過敏一直噴鼻水夠慘了，用了之後更慘，只剩擦屁屁用」、「真的變薄了，沒之前好用」。

衛生紙 好市多 Costco 科克蘭衛生紙

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