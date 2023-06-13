很黏很阿雜…好市多西瓜炸彈無敵可怕 網笑：可能是暈車吐了

炎炎夏日，西瓜多汁解渴又去暑氣，幾乎是每個人夏季必吃的水果。日前有一名網友發文表示，在好市多買了一顆大西瓜回家不到10鐘，它就整個炸開了！引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，日前在好市多買了一顆10多斤的大西瓜275元，從賣場到家不到10分，才停好車，西瓜就爆炸了！把整個廚房噴到處都是，就跟佛跳牆爆炸87分像，想拿去退貨。

照片曝光後，引來網友熱議，不少網友紛紛表示「又發生西瓜命案了」、「還好不是在車內爆」、「噴的像案發現場」、「那個一條一條細細的東西看起來有點噁」、「從來不知道西瓜會爆炸，可怕」。

有不少網友開玩笑說道「可能是暈車吐了」、「塔利班西瓜」、「最新品種」、「新產品，西瓜炸彈」、「沒想到連西瓜，都這麼奸詐」。

此時有位苦主獻身說法「今天去大順店，挑時拿了一顆起來，裡面籃子不知道哪一顆直接給我原地爆炸，噴的我整雙鞋都是西瓜汁」，原PO則安慰「我能感同身受，真的很黏很阿雜」。

有經驗的網友建議「可以想像，我遇過，無敵可怕」、「最近好多顆都自爆」、「星期日去好市多，看到一堆人敲西瓜，覺得挺危險的」、「所以如果要去好市多買未爆物時，不是，是買西瓜時，建議，自備透明塑膠袋，避免車上成為第一案發現場」。