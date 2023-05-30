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小資族利用「友善時光」省荷包 網友揭一口訣小撇步更厲害

聯合新聞網／ 綜合報導
超商店員在貨架上特別貼了一張「貼標65折，要晚上8點才有優惠，現在結帳是原價」的小紙條提醒消費者。 圖擷自臉書
超商店員在貨架上特別貼了一張「貼標65折，要晚上8點才有優惠，現在結帳是原價」的小紙條提醒消費者。 圖擷自臉書

近來通膨越來越嚴重，讓許多民眾大喊「荷包吃不消」，餐餐都要精打細算，許多商家為了響應「不浪費食物」，都在特定時段推出即期品促銷，日前有一名網友發文分享，在超商看到店員貼了一張「珍食」購買時間的善意提醒紙條，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「看來711店員已經煩了」，從照片上可見超商店員在貨架上特別貼了一張「貼標65折，要晚上8點才有優惠，現在結帳是原價」的小紙條提醒消費者，希望顧客們不要再問或搞錯優惠時段了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「那幹嘛提早貼標籤，讓客人誤解」、「貼紙應該當作提醒，想撿便宜就要學會自己看標籤，我如果算錯買錯還是會自己吸收，就當繳學費」、「真的，有時候店員忙沒貼65折」、「在日本超市也是7、8點就會有人等你貼完才拿，誰叫你要先貼」，有網友則開玩笑說道「八點以後才是友善時光，八點前是不友善時光」。

其中有一名網友問「所以這是常識嗎？」，「沒錯，app打開來看就有」，有熱心的網友整理超商即期品打折時間「下午4點全聯、5點全家、8點小7」、「全家的『友善時光』是五點以後，7-11的『i珍食』才是八點以後」，也有網友統整出優惠與時段口訣「下午4點去全聯，5點去全家，7點星巴克，8點到小七，9點還有義美麵包」，這是不少小資族、大學生會使用的省錢小撇步。

超商 7-11 友善時光 即期品 珍食

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