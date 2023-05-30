小資族利用「友善時光」省荷包 網友揭一口訣小撇步更厲害

台灣的超商密度非常高，而且不僅販售品項豐富，提供的服務也越來越多元。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「美廉社是怎樣的定位？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出1優勢。

2023-05-25 14:15