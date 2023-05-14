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以為解封「好市多1家電」會被打入冷宮 會員狂讚：後悔太晚買

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有生鮮蔬果和日常用品，也有各種家電可以選擇。日前一名網友在臉書上發文，提到在好市多購買的電子衣櫥，功能包括除臭、烘乾、殺菌等，整體使用心得十分滿意，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露在好市多買了一台電子衣櫥，成為家裡每天使用且沒有被閒置的家電，原本以為解封後使用次數會大幅減少，可能只剩下冬天大外套除臭時可以派上用場，殊不知已經漸漸養成什麼都放進去的習慣。

原PO提到解封後身邊朋友和同事的生病次數都變多，輪流感染流感和諾羅病毒，自己每天回家後還是會使用電子衣櫥殺菌衣服。此外，原PO表示也可以在雨天時用電子衣櫥幫包包進行除濕，或是流汗後把外套放進去稍微清潔，「總是勝過一直洗，所以整體來說還是滿意的」。

原PO認為電子衣櫥相當實用。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO認為電子衣櫥相當實用。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「電子衣櫥每天都在用，真的不錯」、「每天用覺得超方便，不能洗的、怕皺的、剛穿過沒有要馬上洗的，或是小孩的書包和玩偶，通通都可以放進去，真的是很方便又安心，後悔太晚買」、「我覺得功能算多欸⋯打開門還可以除濕」、「適合很愛買衣服，然後衣服種類又特別多的人」。

也有網友提到，「應該會列入後悔買家電系列」、「我在日本旅行時有用過這台幾天，運作時有聲音不適合放臥室，去除異味有效，但如果是吃燒肉…效果不明顯，整體上我覺得可買可不買」、「每次只能處理兩、三件衣服，還得搞一個多小時，覺得CP值不高」、「我有買，但我覺得很廢耶，我寧願多買兩台掃地機器人」。

Costco 好市多

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