超商「1食品」漲50%！他驚呼「太離譜」 網淚嘆：真的吃不起了

萬物皆漲，只有薪水不漲，讓許多民眾深感生活大不易。對此，就有一名網友PO文表示，發現超商的冷凍鍋貼和鹹酥雞從30元漲到45元，漲了50%，讓他忍不住驚呼「漲幅也太離譜了吧，以前的價格真的回不去了」，掀起網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，上個月買超商的冷凍鍋貼還是30元，沒想到近日卻發現漲至45元，連鹹酥雞也是30元漲到45元，讓原PO不禁直呼「冷凍食品漲了快50%，漲幅也太離譜了吧，這個價格我都可以買現做的還比較便宜，以前的價格真的回不去了」。

文章曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛留言「漲一陣子了」、「漲價至少貼了半個月有了」、「活不下去了」、「真心覺得超商食物吃不起」、「現在已經不是說說笑，是真的買不起了」、「物價回不去了，各位好自為之」。

此外，還有網友分享過往購買經驗，大嘆「以前三包打完折大概80元上下」、「以前冷凍披薩才28元還能打折，現在…」、「我記得我以前都買三包，加起來79元」、「以前還有任三包75元」。