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他好奇「超商飲料為何不太漲價」？知情人士揭關鍵原因：成本超低

聯合新聞網／ 綜合報導
便利商店的貨架上擺滿飲料、食品等。圖為示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
便利商店的貨架上擺滿飲料、食品等。圖為示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

許多上班族都面臨萬物齊漲唯獨薪水不漲的窘境，有民眾發現，有些手搖飲品牌販售的珍珠奶茶，一杯價格都快要破百元，然而超商貨架上的鋁箔裝、紙盒裝飲料，價格依舊還算便宜，有些鋁箔包的飲料只需10元就買得到，因此很好奇原因是什麼？貼文一出引發熱議。

一名網友在PTT以「超商賣的飲料為何幾乎不太漲價？」為題，好奇為何超商的包裝飲料還是這麼便宜，並舉例「豆漿這麼大一瓶才20元，鋁箔包的飲料也是10元就買得到」，難不成利潤都只賺一點點嗎？

對此，眾人紛紛回應原PO的問題，表示原因出在「成本本來就很低」，「成本才2元」、「大部分品項都是暴利來著」、「你知道麥香超市進貨一瓶不到3元嗎？你就知道成本有多低了」、「飲料成本最貴的是那個包裝跟瓶子」、「你看一度水可以裝多少罐礦泉水」、「都是水跟化學成分，你覺得要漲多少？」、「糖水+香精是能漲多少」。

不過，有網友透露有些品牌的飲料其實是「變相漲價」，「純X茶有漲啊」、「豆漿明明就有漲」、「麥X紅茶比較扯，以前250cc賣10元，現在300cc賣10元」、「有些有換包裝然後縮水，600cc變550cc」、「飲料不打折就是漲價了好嗎」。

上班族 薪水 珍珠奶茶 超商 鋁箔包 手搖飲料

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