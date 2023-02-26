Joe是要對決「草莓大福」直接輸？ 網一面倒力推：全家完勝

近日知名YouTuber「Joeman」與7-11統一超商推出聯名商品，其中「草莓大福」被網友拿來與全家進行「對決」，兩者售價僅差一元，但內餡各有不同，對此許多網友一面倒力推全家，不過也有人認為，僅是餡料差異，口感特色都不一樣。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」PO文，他將7-11與「Joeman」聯名的草莓大福與全家的產品進行「對決」，兩者價格不相上下，但內餡則有所不同，前者使用草莓醬，後者則是放入整顆草莓。

對此許多網友一面倒評價「全家完勝」，「全家很實在，好吃」、「今天買全家的，裡面一整顆草莓很新鮮，不是軟爛的那種」、「價格勝，內容更是大勝」、「整顆草莓還比較便宜」、「就是要對決，結果直接輸，哈哈哈」、「全家的大福無論是包裝或美味程度，都完勝7-11」，不過也有人認為，僅是餡料的差異，各有不同口感，嚐鮮後都不錯。

還有人笑稱「7-11應該叫草莓麻糬」，也有人表示「可是我吃到全家很酸的草莓」；另有其他人指出「所以這就告訴這些通路，好好製作商品比較重要，別花大錢和網紅搞什麼聯名」。