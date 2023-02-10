為省66元！他衝動想買芝麻葉嚐鮮遭勸阻 網推：自己種最新鮮

許多人享用韓國烤肉時，會搭配芝麻葉一起吃，日前有名網友想以出清價購入韓國進口的芝麻葉嚐鮮，卻被網友勸阻表示「新鮮的比較好」，也可以買種子自行種植。此外，《香藥草的自癒力》書中提到，苦味食物如芝麻葉等，可以幫助消化、促進腸道功能、腸道菌種健康及營養吸收。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文表示，原價95元的韓國進口芝麻葉，想以29元的價格購入嚐鮮，現省66元，但許多網友紛紛提醒原PO切物貪小便宜，「生吃的新鮮比較好」、「29元的都爛掉了，不要吧」、「上次試過，爛掉的要剪掉，剩下可吃的也口感變差，還是新鮮的好」、「右邊已經爛了欸，這個還能賣有點誇張」、「成大急診850元」。

還有人建議可以自己種植芝麻葉，「現在芝麻葉三吋盆和五吋盆花市很好買，澆水量多、很好種植」、「買一顆來種吃都吃不完」、「花市盆栽店買一顆活的，可以一直吃」、「自己種就好，隨便培養土就可以長得很好了，也不招蟲，澆水就能活」、「自己種最新鮮」。

此外，《香藥草的自癒力》書中提到，苦味食物如芝麻葉、蒲公英、朝鮮薊、A菜及菊苣等，可以幫助消化、促進腸道功能、腸道菌種健康及營養吸收，甚至減少「腸漏症」，目前認為有些免疫力失調、過敏及慢性發炎與疼痛，或者控制不良的糖尿病可能與腸漏症有關。