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好市多有賣透明筆袋？10年老會員都不知 真相曝光全場笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
透明筆袋是好市多販售的女性棉質內褲外包裝。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
透明筆袋是好市多販售的女性棉質內褲外包裝。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

許多人出門在外都會攜帶數支筆，而為了讓包包不要過於凌亂，還有人會特地用筆袋裝起來。昨（8）日一名男網友在臉書上發文，透露老婆請他幫忙拿筆袋，還形容是「好市多的透明筆袋」，貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，提到老婆去做社區服務時，突然打電話請他幫忙送筆袋過去，但他困惑表示，「我不知道妳的筆袋長什麼樣…」。沒想到，老婆回答，「上班包裡那個好市多的透明筆袋就是了」，原PO瞬間大開眼界，因為身為好市多10幾年老會員，居然不知道好市多有透明筆袋。

事實上，這款透明筆袋是好市多販售的女性棉質內褲外包裝，一次購買就是六件，除了顏色和款式選擇很多，而且價格還相當便宜，整體的CP值很高，吸引不少會員喜愛。對此，原PO也在貼文的最後逗趣寫道，「真的是好市多的…但是妳都不怕被人家認出來嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這個透明袋真的很好用，可以當急救包、筆袋、小孩玩具」、「我有好多個，放抽屜收納小東西超好用」、「我也是拿來當筆袋和收納包，超好用的」、「改天真的會有人拿著這張圖，問店員『這個筆袋放在哪裡？』」、「外面文具店根本沒有這麼大又是方形的塑膠包可以買」、「不說了，等一下先去買筆袋給孩子？哈哈哈」。

也有網友眼尖發現，這是好市多販售的女款內褲收納包，「內褲袋好用！可是它的標籤貼紙超難清除」、「若不是看過，我也會以為它是收納包，根本不會想到前身裝的是內褲」、「我知道，裝小褲的」、「內褲筆袋，我也有好幾個，超級萬用」、「沒買過這款內褲的我，也以為只是透明筆袋」、「內褲袋！這個袋子無敵好用的」、「不知道內褲尺寸越大，筆袋會不會比較大」。

好市多 Costco

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