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騎機車怎載好市多18吋大披薩？神人分享一招輕鬆「防水保溫」網狂讚

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）
美式賣場好市多（Costco）。圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）

美式賣場好市多因物美價廉，在台灣人最愛賣場排名中位列前茅，其各式美式餐點也是熱銷商品，近日有民眾分享如用以機車載運披薩回家的技巧，簡單實用被網友狂讚根本是「生活智慧王」。

好市多商品實惠，總吸引眾多人潮前往，有的人考慮停車不便改成騎車前往，然而如何載運體積龐大的商品便成了難題。一位吳姓網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享她如何以一件雨衣，輕鬆把18吋大披薩平穩安全地搬回家。

依原PO示範，首先將披薩擺在雨衣中段，再將下襬向上翻折包住披薩盒下半部，接著將上半部雨衣反折包住另一半披薩盒，確認包好後，再將長長的袖子塞進機車車廂內固定。原PO表示，不只可以保溫、防雨、又好清洗，只要調整包法還能載更多東西回家，她騎時速45至55公里一樣很穩，但要注意重量不能太重。

原PO分享，先以雨衣下襬包好披薩盒，再將雨衣上半部反折包住整個盒子。 圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO分享，先以雨衣下襬包好披薩盒，再將雨衣上半部反折包住整個盒子。 圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說

最後將兩條袖子全塞進車廂固定即可。 圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說
最後將兩條袖子全塞進車廂固定即可。 圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說

超實用經驗分享吸近萬人點讚，「專業」、「請收下我的膝蓋」、「感謝，學會了」、「披薩不能濕人可以濕」、「太厲害了！風雨都澆不熄想吃比薩的心」、「我也是這樣載東西。路程短還蠻方便的」。

有人也分享其他載運方式，「兩件式雨衣的上衣比較穩固！幫披薩盒穿好雨衣再把袖子綁進車廂即可」、「如果不下雨可用透明膠布從坐墊下穿過再經過盒子上面兩次就搞定」、「車廂要放彈力繩啊」、「彈力繩真的是我去好市多的好夥伴」。

不過近日新竹受東北季風影響風勢強勁，有新竹人哀怨表示，「這種方法新竹大概不適用，到家的時候會發現披薩跟雨衣已經不見了」、「新竹的話，一個大風就沒了」、「連人帶車+pizza都在地上了，新竹的我懂你」、「直接請騎在後面的人吃披薩」。

好市多

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