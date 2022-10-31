風勢驚人！新竹一天10人摔倒送醫 急診醫曝：冰淇淋直接吹飛

近幾天受東北季風影響，西台灣出現9至11級強陣風，傳出多起機車騎士被風吹倒的事故，素有「風城」之稱的新竹更是「重災區」。新竹馬偕醫院急診醫學科部急診外科主任白永嘉指出，光一個上午，就有4名騎士因風勢太強摔車送醫，還有一位長者行走間被風吹倒，一天下來多達10位因強風送醫的傷者，讓他感嘆新竹風真的很大，留言處更引起眾多當地民眾共鳴。

「新竹的風真的非常大！」醫師白永嘉日前在臉書發文表示，短短幾個小時內，他遇到一位老人走路被封吹倒，4個年輕騎士在不同地方被側風吹倒受傷，重則骨折，輕則脫臼，一整天下來共累計10位民眾因此送醫，而且當天還沒有下雨，完全是風大釀的禍，讓他呼籲大家出門千萬小心。

白永嘉還分享了新竹友人受強風所害的事蹟，「有新竹朋友說：想起以前開心買麥當勞的蛋捲冰淇淋，結果一出店門，冰淇淋立刻被大風吹到地上；另一位新竹朋友說：今天去吃臭豆腐，然後大風一吹，我老公坐我旁邊，臭豆腐就在我老公臉上了」。

許多網友聞言深有同感，「我是從外側車道騎車行進中，被風吹到內側車道，差點去撞車」、「在這季節騎機車都盡量遠離高樓處，不然超恐怖的，連騎陸橋也是在賣命」、「最近都在馬路上練習飄移…」、「感覺根本在掃颱風尾」。

一些外縣市民眾則驚訝表示，「想不到那風真的會吹倒機車，我看一堆老新竹人好像都沒在怕的，還以為會吹出車禍只是剛搬來的外地人在害怕」、「昨晚去新竹接女兒回台北，女兒說在等我們的時候，站著快被風吹走了，我還說妳不會太誇張了嗎？現在我信了」。