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好市多聯名卡換家發！內行教這招「免重辦」：非會員也能買爆

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多與國泰世華銀聯名卡將在明年8月到期，並傳出由台北富邦狠砸12億元拿下合作，讓不少會員哀號，重新換卡超麻煩。示意圖／聯合報系資料照
好市多與國泰世華銀聯名卡將在明年8月到期，並傳出由台北富邦狠砸12億元拿下合作，讓不少會員哀號，重新換卡超麻煩。示意圖／聯合報系資料照

好市多與國泰世華銀聯名卡將在明年8月到期，並傳出由台北富邦狠砸12億元拿下合作，讓不少會員哀號，重新換卡超麻煩。一名網友就抱怨，自己的國泰世華聯名卡辦不到半年，僅在好市多消費結帳用，「難道該剪卡嗎？」，對此就有內行人教1招，連非好市多會員也能進場消費。

該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》提問，他表示假設明年聯名卡變成北富銀，那原本的國泰好市多信用卡怎麼辦？「因為用途100%是在好市多消費，才剛辦不到半年，直接剪卡嗎？」

文章曝光引起網友們熱議，紛紛回應「之前的防疫險便知，給現金結帳較實在」、「國泰真心難用，終於可以剪了」、「很煩耶，一直辦來辦去，百貨也是一直換聯名銀行」、「OMG，我們才剛辦欸｣、「有差嗎？國泰富邦本一家，250萬人的會員權益，也不過是家族聚餐的幾句談笑內容」。

不少人也向台灣好市多提出建議，「美國好市多可以刷各家VISA卡，為啥就台灣好市多要限定聯名」、「比較希望好市多開放各家銀行刷卡，不要只單一侷限聯名卡」。

對此，有內行人就教1招「購物儲值卡」，若不想換卡也不想帶現金，好市多會員可到服務台購買，該卡一張售價約1千元新台幣，後續使用每次儲值金額最低為五百元，上限為3萬元。

即便是非會員只要持該張購物儲值卡也能進場消費，但會加收5%的服務費，若當天有申辦會員，完成後會退回5%服務費。而聯名卡與購物儲值卡之間就差在於沒有「回饋金」，推薦仍在猶豫要不要辦會員卡的消費者，可以先使用這招。

好市多 聯名卡

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