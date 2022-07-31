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全聯買罐裝沙拉油附贈吸管 「真實用途」曝光網大讚：太貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
沙拉油旁邊有附贈一根吸管。 圖擷自我愛全聯－好物老實說
沙拉油旁邊有附贈一根吸管。 圖擷自我愛全聯－好物老實說

中元普渡將近，許多家庭都開始採買供品，其中全聯福利中心是不少人的好選擇。一名女網友在臉書上發文，透露自己到全聯採買時，發現沙拉油都有附贈一根小吸管，讓她相當好奇用途為何，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「我愛全聯－好物老實說」上發文，原PO表示和老公在逛全聯時，發現沙拉油的旁邊都有附贈一根小吸管，「他問我這是用來做什麼的，還說是不是讓別人方便喝油的吸管，到底是誰會喝油啦？」原PO和老公一起想了很久，但最後還是沒有得到解答，因此發文詢問大家「有人可以幫忙解答這是什麼嗎？救救我們夫妻的好奇心！」

貼文底下吸引大量回應，有內行網友出面解惑，「拜拜時用來插香的，很貼心，我都用吸管代替」、「我阿嬤每年中元普渡都特別買這個，福壽油品只有中元節才會推出的，其他時間都買不到」、「拜拜時可以用來插香」、「中元普渡或是拜拜方便插香使用」、「普渡要給插香用的，現在很多商品都會這樣設計」、「中元普渡才會出現的管子，拿來插香拜拜的，平常不會有」。

真實用途曝光後，不少網友紛紛大讚，「好棒的業者，連這麼小的細節也替消費者顧慮到」、「真的找很久才看到管子，也太貼心的設計了」、「我以為吸管在裡面，找好久」、「好貼心，第一次看到」、「差不多的顏色，我看好久才看到管子」、「這個行銷手法不錯，有超前部署」、「這個設計太貼心了吧」。

吸管 全聯

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