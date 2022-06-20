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好市多「冷凍石斑」價格驚人 內行人曝便宜買法：新鮮又低價

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多的冷凍龍虎石斑魚片一公斤799元。 圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多的冷凍龍虎石斑魚片一公斤799元。 圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說

中國大陸日前以農藥殘留為由，全面禁止進口台灣石斑魚，而農委會不僅鼓勵國人購買，也祭出運費補助措施。一名網友在臉書上發文，分享美式賣場販售的冷凍龍虎石斑魚片，價格曝光後也掀起討論，不少網友直呼「吃不起出口魚！」

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發出貼文，從照片中可以看見，冷凍龍虎石斑魚片產地標註台灣，並且提供建議料理方式，一公斤售價799元。原PO在貼文中寫道，「對於石斑魚的價格，大家會有什麼期待嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種愛國石斑只會漲不會跌，跟房地產一樣，繼續漲吧」、「我還是吃牛肉好了…這個價錢…」、「寧願放到爛也不降價，只想賣給對岸」、「如果還是不肯降價，那就只能放到壞掉了」、「我吃不起出口魚，卻吃得起進口魚」、「很多東西都是賣自己國的人比較貴，出去反而比較便宜」。

另外，有網友出面表示，「雖然貴了一些，但偶爾吃應該還好，且友人吃了都說好吃，感覺值得了」、「農漁民很辛苦，價格好時只多賺了一點，滯銷時價格就被盤商砍到見骨」、「龍虎石斑本來就是比較高單價的魚，跟一般珍珠石斑不一樣價格」、「合理啊！這魚不好養，要養好久」。

最後，還有內行人分享買到低價石斑魚的小撇步，「菜市場的石斑魚很新鮮，價格相比一半不到」、「我市場買活的石斑一斤400，好市多這價格一斤大概500，還是冷凍的」。

好市多 農委會 Costco

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