他超詳細分析摩斯飲料新品 竟引來店員現身回應「料少」傳聞

一提到摩斯漢堡，許多人可能會立馬聯想到被譽為台灣最強紅茶的品項──「摩斯紅茶」，不過今年摩斯也推出夏日飲料新品「蒟蒻冰茶系列」，吸引不少網友前往嘗鮮。日前一名網友在「Dcard」以「摩斯的蒟蒻飲料好好喝」為題分享，他在某次中午訂餐時一次買了紅心芭樂蒟蒻冰茶和冬瓜檸檬蒟蒻冰茶，沒想到喝完後眼睛為之一亮，大讚水果風味極佳，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，兩款飲料中他最喜歡紅心芭樂口味，「攪散底部後芭樂味好濃，甜度也剛剛好，蒟蒻吃起來是有嚼勁的那種，不過量給的不多」，他認為冬瓜檸檬蒟蒻冰茶口味偏甜，不過喝起來也是很濃郁，「檸檬的酸度覺得很剛好，我最後是等冰塊都溶了再喝，才比較能接受甜度」。

超詳細的口感、風味分享文一出，釣出許多網友們參與討論，「我也覺得很好喝」、「紅心芭樂超好喝」、「晚上看到好想喝」、「今天就去買」，不過也有曾經喝過的網友認為，「紅心芭樂攪開之後味道超級淡、也不甜…然後檸檬泡久了整杯變得超級苦！看大家都好評…不禁懷疑是我這杯的問題嗎？」、「覺得味道淡+1」，甚至有一名摩斯店員現身表示，自己也覺得這款飲料的料很少，但因為是公司規定，他也無可奈何。