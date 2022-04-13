快訊

全台確診足跡一次看！北市晚間再曝7圖卡 中山區這家「禮服店」再度上榜

王令麟獄政案掀監獄怪象 副典獄長收大紅包稱禮尚往來

他超詳細分析摩斯飲料新品 竟引來店員現身回應「料少」傳聞

聯合新聞網 / 綜合報導
網友一次評析兩款摩斯飲料新品，認為紅心芭樂口味甜度最適中。圖擷自Dcard
網友一次評析兩款摩斯飲料新品，認為紅心芭樂口味甜度最適中。圖擷自Dcard

一提到摩斯漢堡，許多人可能會立馬聯想到被譽為台灣最強紅茶的品項──「摩斯紅茶」，不過今年摩斯也推出夏日飲料新品「蒟蒻冰茶系列」，吸引不少網友前往嘗鮮。日前一名網友在「Dcard」以「摩斯的蒟蒻飲料好好喝」為題分享，他在某次中午訂餐時一次買了紅心芭樂蒟蒻冰茶和冬瓜檸檬蒟蒻冰茶，沒想到喝完後眼睛為之一亮，大讚水果風味極佳，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，兩款飲料中他最喜歡紅心芭樂口味，「攪散底部後芭樂味好濃，甜度也剛剛好，蒟蒻吃起來是有嚼勁的那種，不過量給的不多」，他認為冬瓜檸檬蒟蒻冰茶口味偏甜，不過喝起來也是很濃郁，「檸檬的酸度覺得很剛好，我最後是等冰塊都溶了再喝，才比較能接受甜度」。

超詳細的口感、風味分享文一出，釣出許多網友們參與討論，「我也覺得很好喝」、「紅心芭樂超好喝」、「晚上看到好想喝」、「今天就去買」，不過也有曾經喝過的網友認為，「紅心芭樂攪開之後味道超級淡、也不甜…然後檸檬泡久了整杯變得超級苦！看大家都好評…不禁懷疑是我這杯的問題嗎？」、「覺得味道淡+1」，甚至有一名摩斯店員現身表示，自己也覺得這款飲料的料很少，但因為是公司規定，他也無可奈何。

摩斯漢堡 Dcard

延伸閱讀

「時薪400」徵煮飯阿姨...1天2小時工作內容曝光 網狂轟：糟蹋人

好市多進口食品包裝「特定字詞」被塗黑 網曝：不然無法上架

點外送要看規定「語氣愈來愈激動」 律師嚇：還沒吃就被罵一頓

摩斯最強非紅茶？她驚見「低調神品」 老饕讚：吃過回不去

相關新聞

他超詳細分析摩斯飲料新品 竟引來店員現身回應「料少」傳聞

一提到摩斯漢堡，許多人可能會立馬聯想到被譽為台灣最強紅茶的品項──「摩斯紅茶」，不過今年摩斯也推出夏日飲料新品「蒟蒻冰茶系列」，吸引不少網友前往嘗鮮。日前一名網友在「Dcard」以「摩斯的蒟蒻飲料好好喝」為題分享，他在某次中午訂餐時一次買了紅心芭樂蒟蒻冰茶和冬瓜檸檬蒟蒻冰茶，沒想到喝完後眼睛為之一亮，大讚水果風味極佳，引起眾人熱烈討論。

寶雅實為美食天堂？ 他推這幾款零食引網共鳴

許多人對寶雅的印象，或許以販售彩妝保養品或是生活用品居多，但其實還有其他令人眼睛為之一亮的商品。日前有網友分享他在寶雅挖掘到的美食，且建議眾人「下次逛的時候就可以多買一些帶回家慢慢享用了」。

好市多隱藏美食 網友大讚：烤過加熱狗、起司超好吃！

美式賣場好市多販售各種產品，最近網友發現冷門食品「冷凍地中海起司番茄薄餅」很好吃，尤其「烤過之後，灑上一點黑胡椒」超對味，內行網友還分享多種搭配，包含「加熱狗、起司、乳酪粉」層次感會更豐富。

他驚見7-11放超夯遊戲機台 網友見怪不怪「曾玩到快1萬元」

台灣街頭巷尾都有的超商，功能強大到幾乎可以包辦消費者的吃喝玩樂，有任何需求只要去超商就能解決。近日有人驚奇發現，7-11店內竟出現了電玩機台，許多網友紛紛指出「已出了好幾代」，還打趣的說「以後超商裡出

萊爾富Logo暗藏小祕密 眼尖男驚呼：活了20年才發現

一名男網友日前發文表示，他某天盯著萊爾富的Logo時，發現原來「萊爾富」三個字竟全都是．．．

他買好市多杏鮑菇「驚見發霉」 內行人駁：可以吃，不用擔心

美式賣場好市多生鮮食品驚見發霉！有網友抱怨，近日購買好市多杏鮑菇，才從冷凍庫拿出來5分鐘，就發現有發霉痕跡，讓他相當傻眼。不過有網友表示，這其實不是發霉，而是「菇的菌絲」，只要水氣多就會出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。