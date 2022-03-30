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好市多1零食「好吃到停不下來」網見熱量怕爆：整顆都油
好市多商品眾多，價格實惠，又常推出新商品，總是吸引民眾一去再去。商場內有許多熱門商品，會不斷地被拿出來討論，近日，有一名網友發現了一款「蜂蜜夏威夷果仁」，大讚「真的是不得了，(吃了)停不下來欸！」，但網友也點出這款零食「超肥」，不宜多吃。
網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享一款零食，是好市多自有品牌科克蘭出的「蜂蜜夏威夷果仁」，她給這款零食超好評，直呼「第一次買，真的是不得了，(吃了)停不下來欸！」。
文一出也引起網友熱議，「冰過更好吃，要靠意志力才能不吃完它」、「這款好吃很刷嘴」、「真的好吃」、「超好吃的，很難控制自己的手」、「這真的很糟糕！我們家3天秒殺一包」、「真的不要亂買！」、「怎麼會有醬邪惡的零食……明天立馬去買」、「昨天入坑，好好吃啊」。
不過這款零食熱量也相當驚人，一包淨重約680公克，就有4536大卡，網友也建議不要多吃，「很好吃，但超胖」、「這個控制不住嘴的還是別買了，固體油脂」、「增胖神器」、「熱量很高喔！保重」、「夏威夷果真的很好吃，只是熱量爆高」、「吃完狂長痘痘」。
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