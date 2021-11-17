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撲空數月！好市多「1神物」祭限購令 網狂讚：最棒的決定

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多自有品牌牛奶價格低、保存期限長，受到許多消費者喜愛。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
好市多自有品牌牛奶價格低、保存期限長，受到許多消費者喜愛。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，受到許多消費者喜愛，尤其熱門商品常湧現搶購潮，近期就因為自有品牌的牛奶受海運船班影響缺貨，業者自11月10日起實施限購令後，就有之前常撲空的網友貼文驚呼「我已經好幾個月沒看到他的影子了」，大讚限購令「這真是近期最棒的決定了」。

好市多自由品牌牛奶便宜、保存期限長，受到民眾及飲料店家的喜愛，現場常可見到被整箱的搬上購物車，但近期因疫情影響海運期程造成缺貨，引發撲空的消費者抱怨，業者便決定自10日起實施限購令，一卡限購一組（2瓶）。一位網友15日在《Costco好市多商品經驗老實說》發文驚呼，「今天在快中午還能看到牛奶，我已經好幾個月沒看到他的影子了！」、「讚嘆好市多，這是近期最棒的決定了！」

貼文引發熱議，許多人紛紛留言回應，「終於…好久沒買到了」、「發現買個鮮奶還要有緣分」、「我們家也是快一個月沒喝到了」、「上次買到已是9月的事了」、「我以為這個牛奶下架不賣了」，大嘆「喝個牛奶好困難」。

對於限購令的規定，網友回應「早該這樣限定了！」、「都被代購整車賺走，而影響正常使用的會員」、「說真的我也支持限購，假購買實黃牛的人太多了」、「沒限購真的會被代購的搞死」、「真的，量不夠的話，就限量，非常的棒」。另有家庭用量大的網友建議能放寬限購數量，「希望限制3組一箱啊，對於家庭用一組實在不夠啊，一箱也不至於被代購拿去賣」。

好市多

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