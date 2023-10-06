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【一劍浣春秋】紙片人不流行了！現在AV界流行的身材是⋯

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
未步奈奈被經紀人覺得要增重。圖／翻攝自miho_nanachan on X
未步奈奈被經紀人覺得要增重。圖／翻攝自miho_nanachan on X

拍AV，什麼樣的身材最好？

這是個沒有標準答案的問題，有些人喜歡肉肉女是因為「抱起來一定很舒服」，但有些人卻覺得太油了吃不下；有些人喜歡骨瘦如柴的排骨精，最好一點贅肉都沒有，因為看到某些體位女優的肚皮出現雛摺就覺得噁心，但也有些人覺得這樣太恐怖了，像有坂深雪即將引退時那瘦骨嶙峋的樣子就讓很多人不舒服，覺得她活像個厭食症末期患者⋯⋯

有坂深雪那瘦巴巴的樣子嚇壞人了。圖／翻攝自intec_info on X
有坂深雪那瘦巴巴的樣子嚇壞人了。圖／翻攝自intec_info on X

那，女優自己怎麼看？

其實這一行的風向也一直隨著影迷的口味在變，當宇都宮紫苑當紅時大家都喜歡找那種胸部大得很誇張的超級乳牛，而到了松本一香成為發片王的時候一下子又多了很多還在發育中、可說是幼兒體型的小惡魔；而最新流行的套句才退休的三上悠亞說的，「要有點肉感」！

現在的三上非常瘦，是因為需要女粉支持的她知道她們喜歡紙片人。圖／Foraver提供
現在的三上非常瘦，是因為需要女粉支持的她知道她們喜歡紙片人。圖／Foraver提供

這是什麼意思？雖然在演藝圈大家為了上鏡頭好看都是儘可能要瘦，某些藝人吃東西要過水或是吃完再催吐都快成都市傳說了，但在AV界不是這樣，因為要脫光光的緣故，瘦到像竹竿就會像有坂深雪一樣讓人不忍卒睹；所以要像三上悠亞說的「要有點肉感」，手臂、大腿、甚至是小腿都要有些線條，如果沒有就進健身房去練，三上悠亞雖然片子的內容常被挑剔，但她的Body可一直是業界的標竿，大家都知道她為了這個身材付出了多少努力〜

然後呢？然後引退封鮑後三上馬上減重8公斤，因為不拍AV了，接下來銷售個人商品的受眾大多是女性，而她們喜歡瘦的，所以三上馬上就瘦了一大圈變成竹竿人－－說真的，雖然在TRE台北國際成人展後多了一群黑粉，不過對身材的維持她可是很有職業意識的。也因為三上帶頭示範，所以現在這一行的女優目前都會讓自己維持一定的肉感。

楓花戀胖了8公斤，氣色好很多。圖／翻攝自kaedekaren0825 on X
楓花戀胖了8公斤，氣色好很多。圖／翻攝自kaedekaren0825 on X

比方說楓花戀，之前引退的時候她也是瘦得十分嚇人，皮包骨的模樣配上那八風吹不動的堅挺雙峰，讓不少人猜她身體出了狀況，而在改名為田中檸檬復出後就可以看出她體型恢復不少，不久前她更開直播說自己比起引退那時候的42公斤多了8公斤，現在是蠻健康的肉感，看了照片也可以發現她氣色不錯，應該是做好回歸再發片的準備了。

桃乃木逐漸恢大家喜歡的肉感。圖／翻攝自kanaMomonogiR18 on X
桃乃木逐漸恢大家喜歡的肉感。圖／翻攝自kanaMomonogiR18 on X

還有桃乃木香奈，之前她也和楓花戀一樣瘦到四肢沒肉只剩那對奶子，雖然片子還是照進度發行，不過一想到她可是吃不停的大胃王，瘦到像難民不禁讓人擔心是身體出了狀況－－不過還好，桃乃木自己也知道太瘦不好，所以一直有在調整身材增加肉感，最近幾支作品都可以看到肉長回來了；還有遱有，在TRE台北國際成人展圈粉無數的未步奈奈雖然沒有像楓花戀和桃乃木香奈那樣瘦得嚇人，不過經紀人私底下也說她現在這樣太瘦了，想要更受歡迎的話可能要再吃胖個幾公斤！

未步奈奈被經紀人覺得要增重。圖／翻攝自miho_nanachan on X
未步奈奈被經紀人覺得要增重。圖／翻攝自miho_nanachan on X

這樣你就知道了，儘管每個人喜歡的類型不同，但業界從經紀人到女優都知道現在的影迷不要三比八而是要有適當的肉感，所以喜歡紙片人的朋友不要傷悲，不是業界找不到排骨精，而是現在日本群眾的口味就是要有些許的肉感，太瘦的不吃香了〜

女優 減重

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