【一劍浣春秋】記者大人必知！這個問題不要問女優～

每次有女優來台受訪，我都會拜託記者大人不要問這個問題：

「請問妳和哪個男優最合？」

這是比較文雅的說明，有些記者會直接問「妳和哪個男優做愛最爽」或是直接指名道姓地問「被吉村卓舔來舔去舒服嗎」，之所以要過濾掉這個問題不是女優沒辦法做答，而是這些問題會讓女優十分困擾。

男女優除了在片場合作外不能有任何關係。 圖／翻攝自dmm

首先，和男優合作都是「演出」，既然是演的那就很難會有什麼感覺，不要說過去曾有女優說拍片一年多完全沒高潮，在台灣我也曾看過女優前一秒聲嘶力竭彷彿男優再用力一點就要暈過去了，結果導演一喊卡馬上一秒變正常，你說男優粗大長真的讓她們很有感嗎？可能做YouTuber的女優會說有，但私底下我是沒聽過有人這麼說〜

還有還有，這個問題另一個會讓女優皺眉頭的點在於「最」這個字，日本人是個講求和諧和禮貌的民族，不是說她們心裡沒答案，而是她們講出來會很失禮－－你要她們說出誰最好那她們就會擔心對其他人不禮貌，與其說出來讓那些人不開心那她們不如選擇NG這個問題；最後也是最重要的，那就是現在業界嚴格禁止男女優私下聯絡－－是的，連聯絡都不行，就算男優看到台灣報導的機率很低，女優也不想給對方誤會的空間，所以⋯⋯

櫻空桃曾在IG上指名道姓批評清水健。 圖／翻攝自twitter@sakumomo1203

所以就算我不刪，經紀人也會過濾掉這個問題，尤其是現在某些女優個性很衝，你要她講喜歡的結果她跟你講不喜歡的那就不妙了：這不是我危言聳聽，業界的一線女優「櫻空桃」就曾經好幾次針對男優發表意見，比方說片商可能沒注意到男優安排的狀況，讓她必須一連好幾支作品和資深男優「田淵正浩」合作她就忍不住說了「這樣好嗎」；而看到另一位男優清水健推薦大家在按摩棒前貼散熱貼刺激女孩陰蒂說這樣冰冰涼涼的很舒服時她也忍不住IG幹譙：「別信這傢伙說的！老娘才不吃這一套！」

所以你知道為什麼別問女優和誰合作最舒服了，那反過來，如果是問男優和誰合作最爽呢？

被東尼大木推崇的波多野結衣。 圖／翻攝自twitter@hatano_yui02

那絕對沒問題的，男優肯定都很開心回答，一來女優大多不在意男優的評價，甚至男優還可以說說「我幫妳抬轎」讓她們心花怒放一下；二來男優也很聰明，他們在片場會見到女優私底下不同於片商包裝的「真性情」，誰可以開玩笑誰不能冒犯他們比誰都清楚，所以面對這問題大家多半能侃侃而談，不過容我事先提醒大家，男優雖然很願意聊這個問題，但大多只有兩種答案－－

一個是當時最紅的女優，像東尼大木就很推崇波多野結衣，另一個就是大家印象很模糊的上古神獸，像加藤鷹說他忘不了豐丸的滋味，之所以出現這兩種答案的理由很簡單，首先，男優不比女優，他們商業價值不高，所以這個問題會讓比較聰明的男優用來「蹭」女優，這也就是為什麼東尼大木的答案是波多野結衣的原因，他是告訴大家「我上過波多野結衣」讓大家羨慕羨慕兼記住他這位暗黑周杰倫；至於加藤鷹的狀況則是離開這一行已久，對現役女優沒那麼熟（就是沒有一起啪啪啪過啦），所以乾脆回答一個大家都不是很熟的上古神獸豐丸，藉此告訴大家「我是大學長」、其他男優看到他要夾卵蛋站好！

加藤鷹最喜歡的豐丸。 圖／翻攝自sanwapub

不過這個問題對男優來說有個小小的困擾，那就是大多數的男優都和很多女優合作，他們或許會記得自己的淫幕初體驗、可能會記得合作後感覺最好或最不好的女優，但就像咱們迪奧大人說的「你記得自己吃過多少麵包」一樣，資歷一久上過的女優那麼多他們早就忘了誰是誰了，所以雖然他們不會排斥這個問題，但他們的答案你也別太認真了〜