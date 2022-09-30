快訊

中職／7局無失分擒龍 兄弟吳哲源10連勝創隊史本土新紀錄

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

普亭簽字正式併吞烏克蘭4區 喊話基輔「回來談判桌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好身材擋不住！蔡瑞雪穿緊身黑色泳裝 女網友也直呼「好羨慕」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看到蔡瑞雪的身材驚為天人。圖擷自蔡瑞雪IG
網友看到蔡瑞雪的身材驚為天人。圖擷自蔡瑞雪IG

有「北一女神」封號的網紅蔡瑞雪，2017年時因一組穿著韓服的美照在台韓兩地爆紅，還曾到南韓參加選秀節目《偶像學校》。近期有網友在Dcard發文表示，非常羨慕蔡瑞雪的體態與臉蛋，並希望能夠跟她一樣，有網友開玩笑表示「方法是先投胎」，也有網友肯定蔡瑞雪一直很努力。

原PO發文表示非常羨慕蔡瑞雪，除了身材好，體態又瘦、還有腹肌、胸部豐滿，臉又很正，因此詢問網友「要如何讓自己也成為像她一樣漂亮的女生呢？」更PO出蔡瑞雪的泳裝照直呼身材真的好好。

有熟知的網友表示蔡瑞雪很努力，他說明原本蔡高中時期還有些肉，尤其身高不高更顯胖，且當時的牙齒也有點暴牙，整體上不太精緻，但後來努力減肥、健身、矯正牙齒，甚至做各種保養、養髮雷射、牙齒美白、微整等，才有現在，至於胸部大小應該是天生的。

針對要如何才能跟蔡瑞雪一樣，許多網友紛紛回覆表示，「我猜是投胎，我先去了」、「就算沒有與生俱來，也能後天努力」、「化妝、健身、學專業、強化內涵」、「她很努力，除了健身運動，記得她也會做皮拉提斯雕塑身材」、「有錢妳沒有的都可以給妳」。

有「北一女神」封號的網紅蔡瑞雪。圖擷自蔡瑞雪粉絲專頁
有「北一女神」封號的網紅蔡瑞雪。圖擷自蔡瑞雪粉絲專頁

蔡瑞雪 Dcard

延伸閱讀

影／股票慘賠！ 長腿妹發毒誓穿比基尼上北宜 網凝視深淵快15分鐘讚：香爆

長髮正妹穿氣質碎洋裝…一秒變身金剛芭比 反差超大釣出資深女星留言：天呀！

最美女菇農掀衣擦汗嬌喊「太熱做不了」 20萬粉絲暴動了

女主播泡湯裸照被老公傳錯群組 她哀號「股溝失守」

相關新聞

【一劍浣春秋】想去日本拍片先提兩個條件！吳夢夢能圓夢嗎？

這幾天大家最關心的是什麼？應該是台灣女優「吳夢夢」去日本拍片的條件說吧。

好身材擋不住！蔡瑞雪穿緊身黑色泳裝 女網友也直呼「好羨慕」

有「北一女神」封號的網紅蔡瑞雪，2017年時因一組穿著韓服的美照在台韓兩地爆紅，還曾到南韓參加選秀節目《偶像學校》。近期有網友在Dcard發文表示，非常羨慕蔡瑞雪的體態與臉蛋，並希望能夠跟她一樣，有網友開玩笑表示「方法是先投胎」，也有網友肯定蔡瑞雪一直很努力。

長髮正妹穿氣質碎洋裝…一秒變身金剛芭比 反差超大釣出資深女星留言：天呀！

穿著小碎花連身洋裝、留著一頭長髮、化著紅色口紅，有著一雙大電人大眼的正妹「范小凡」，近日在抖音上po出一段影片，身材對比程度太誇張，嚇壞不少網友。

影／股票慘賠！ 長腿妹發毒誓穿比基尼上北宜 網凝視深淵快15分鐘讚：香爆

擁有姣好身材的長腿正妹業務「巴逆逆」，曾被民眾拍到穿高跟鞋及短裙騎重機引起討論，近日她因為玩股票慘賠，兌現之前的承諾穿比基尼騎重機上北宜，火辣曲線讓沿途不少重機騎士側目，眼睛大吃冰淇淋。

最美里長候選人「永和IU」陳紫渝撿大塊碎磁磚 全網暴動：辛苦了，老婆

2022九合一大選剩下倒數六十天，今年有不少年輕人投入選戰，其中新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因為神似南韓女歌手「國民妹妹」IU（李知恩），引起不少網友熱議。

最美女菇農掀衣擦汗嬌喊「太熱做不了」 20萬粉絲暴動了

日前在網路上爆紅的泰國女菇農，因為面貌、身材非常姣好，受到許多台灣網友們的關注，而她的本職是DJ，因為家中種植香菇，因此才偶爾回家幫忙。她時常PO出性感火辣的工作照片，引來廣大粉絲的追蹤，日前她又分享幾張在菇寮工作的美照，再度引起不少話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。