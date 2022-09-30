好身材擋不住！蔡瑞雪穿緊身黑色泳裝 女網友也直呼「好羨慕」

有「北一女神」封號的網紅蔡瑞雪，2017年時因一組穿著韓服的美照在台韓兩地爆紅，還曾到南韓參加選秀節目《偶像學校》。近期有網友在Dcard發文表示，非常羨慕蔡瑞雪的體態與臉蛋，並希望能夠跟她一樣，有網友開玩笑表示「方法是先投胎」，也有網友肯定蔡瑞雪一直很努力。

原PO發文表示非常羨慕蔡瑞雪，除了身材好，體態又瘦、還有腹肌、胸部豐滿，臉又很正，因此詢問網友「要如何讓自己也成為像她一樣漂亮的女生呢？」更PO出蔡瑞雪的泳裝照直呼身材真的好好。

有熟知的網友表示蔡瑞雪很努力，他說明原本蔡高中時期還有些肉，尤其身高不高更顯胖，且當時的牙齒也有點暴牙，整體上不太精緻，但後來努力減肥、健身、矯正牙齒，甚至做各種保養、養髮雷射、牙齒美白、微整等，才有現在，至於胸部大小應該是天生的。

針對要如何才能跟蔡瑞雪一樣，許多網友紛紛回覆表示，「我猜是投胎，我先去了」、「就算沒有與生俱來，也能後天努力」、「化妝、健身、學專業、強化內涵」、「她很努力，除了健身運動，記得她也會做皮拉提斯雕塑身材」、「有錢妳沒有的都可以給妳」。