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謎之角度啊嘶…新北消防猛男教做操 網友只看得見肌情四射

聯合新聞網 / 綜合報導
新北消防猛男教做「腰瘦操」，影片封面圖被網友笑稱「身為忠實粉絲的我，有權利要求把字P掉！」（翻攝自臉書粉絲團「新北消防發爾麵」）
新北消防猛男教做「腰瘦操」，影片封面圖被網友笑稱「身為忠實粉絲的我，有權利要求把字P掉！」（翻攝自臉書粉絲團「新北消防發爾麵」）

啊嘶～好身材不管是男或女，人人都想看！新北消防局找來消防猛男在中元普度期間秀「肌情」教做「腰瘦操」，但因幾個運鏡角度太謎之角度，被網友大讚「香噴噴」、「完全看不到動作，只看得到那個腰瘦的腹肌！」

臉書粉絲團「新北消防發爾麵」日前發表《中元普肚》影片，表示在農曆7月15日這天，大家會備齊好料招待好兄弟，「自己愛吃的、想吃的此時都會全部拜（Buy）起來」，最後吃進肚，因而讓肚子大了一圈，故找來3位新北市政府南雅分隊的消防猛男，教民眾做「腰瘦操」，有手刀捲腹、雙腳曲腿、雙腳抬腿、交叉登山跑及登山跑等2.5分鐘的運動，要讓民眾動起來。

「腰瘦操」共2.5分鐘，但因新北消防猛男裸上身的關係，網友表示根本沒在看動作，重點都放在腹肌上。（翻攝自臉書粉絲團「新北消防發爾麵」）
「腰瘦操」共2.5分鐘，但因新北消防猛男裸上身的關係，網友表示根本沒在看動作，重點都放在腹肌上。（翻攝自臉書粉絲團「新北消防發爾麵」）

但因為整段影片不少「謎之角度」都從特寫胸肌帶出，加上消防猛男在大熱天的照射下，汗水滑落在腹肌上，讓網友凍未條，直呼「香噴噴」、「這樣脫是在引誘民眾滾動式微失火嗎」、「整個心跟著動次動次動啦」。小編也回應網友們：「請問今天餐點有合胃口嗎。」另外也有粉絲喊話「影片普渡了眾少女，聽說再過一個月是中秋節。」向小編預約中秋節的「運動教學」。

新北消防猛男的腹肌被網友大喊「香噴噴」。（翻攝自臉書粉絲團「新北消防發爾麵」）
新北消防猛男的腹肌被網友大喊「香噴噴」。（翻攝自臉書粉絲團「新北消防發爾麵」）

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