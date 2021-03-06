韓國網紅穿薄紗提筆作畫 原來模特兒是自己！

由全日本大學校園裏選出「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」，決賽於昨天（3月2日）舉行，並選出冠軍、兩位準優勝者和評審員特別獎。今年21歲的冠軍被封為「小石原」，因為她與女神石原聰美非常相似，在眾多位參賽者中脫穎而出，成為是屆比賽的焦點！除此之外，其他參賽者的「照騙」情況亦備受關注，其中幾位因為相片「P太大」而差點認不出真人，網民也傻眼：「這些是來配襯的吧？」

2021-03-03 19:25