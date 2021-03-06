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韓國網紅穿薄紗提筆作畫 原來模特兒是自己！

香港01 / 卓柏安／報導
韓國網紅「Ara Go 고아라」外表秀麗又有才華！（IG「ara.the.creator」圖片）
韓國網紅「Ara Go 고아라」外表秀麗又有才華！（IG「ara.the.creator」圖片）

網紅有樣又有身材，有才華的話就更加吸引！韓國網紅「Ara Go 고아라」（IG：ara.the.creator）就是代表者之一，擁標緻五官之餘，身材亦十分健美，再加上她擅於畫畫，成功吸引大批粉絲！

「Ara Go 고아라」雖然來自韓國，不過外貌風格卻令人覺得十分洋派，她的身材健美，特別是線條比例都十分理想，相信平時都有勤力健身保持體型！

她的IG除了有一般打卡照外，她亦分享自己的畫作，漂亮之餘亦都帶有一點性感，而最特別是她更會擔任自己畫作的模特兒，當她與作品合照時恍如雙胞胎一樣！

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文章授權轉載自《香港01》

網紅 Instagram 模特兒 健身

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