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23女少尉長相神似「國民女友」泱泱 網友興奮：我想當軍人！
一張照片讓網友都心動了！近日，《青年日報》臉書發表了一則貼文，立刻引來網友討論，因照片中23歲的女國軍模樣神似「國民女友」泱泱，且笑容甜美可人，讓不少人紛紛喊話「簽志願役了啦」、「替代役的可以轉服這裡嗎？」，期望與她有更進一步的認識。
《青年日報》23日在臉書貼出少尉的照片後，隨即引起網友瘋狂討論。根據粉絲專頁透露，該名女少尉是任職於國軍金門財務組的蔡佩璇，目前23歲，去年自國防大學管理學院畢業，畢業後抽籤到「金門財務組」任職，並從事軍儲、與國軍官兵及相關人事的儲蓄業務。
臉書粉專《國軍同袍儲蓄會粉絲團》去年也曾分享過蔡佩璇的照片，當時她身著軍服、綁著一頭俏麗的馬尾，再加上清純可愛的笑容，立刻引來網友討論。沒想到時過一年，《青年日報》再次貼出蔡佩璇的照片，剪了一頭俐落短髮的她，再展氣質之姿，且樣貌更與「國民女友」泱泱有幾分神似，讓許多人一見傾心。
貼文引發討論，網友紛紛留言，「不可能有這麼漂亮的國軍吧！」、「為什麼可以這麼正」、「長的好像泱泱喔」，也有人表示「現可以回役嗎？但要跟她同組！」、「可惡！害我想調單位了」、「最近想調金門了」、「我想當軍人了」、「志願留營表該簽下去了吧」。
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