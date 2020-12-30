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泰版結衣仙氣現身！靚樣甜笑成國民老婆 原來是日本名校生
日本女星新垣結衣被喻「國民老婆」，原來遠在泰國亦有「泰版結衣」，且同樣被當地粉絲視為「國民老婆」！泰國模特兒May Sitapha以白淨靚樣與甜美笑容成功擄獲眾人，在IG上擁有多達21.5萬名粉絲。
May與日本的關係並不限於與結衣同樣是國民老婆，而是她曾赴日本讀書，而且更是日本名校早稻田大學的畢業生，可見是一位美貌與智慧並重的大美人！
May在IG上擁有多達21.5萬名粉絲，相當受歡迎。看她的樣子就知道其受歡迎原因，白皙肌膚加上甜美笑容，相信已經是很多人心目中的女神。而May的正職是模特兒，身材亦相當標準，獲封「國民老婆」稱號也是實至名歸！
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文章授權轉載自《香港01》
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