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陸長跑女神甜美笑容紅爆網路 為田徑與機師男友分手

香港01 / 顏銘輝／報導
李美珍不時與網友分享她的訓練照片。（李美珍微博）
李美珍不時與網友分享她的訓練照片。（李美珍微博）

上月中國全國田徑錦標賽，21歲的李美珍因為一個鏡頭、一個手勢及一個笑容，突然成為網絡紅人，被稱為「跑步女神」。李美珍接受內地傳媒《新浪》訪問，她今年為了跑步與拍拖兩年半的初戀男友分手。

9月的全國田徑錦標賽女子10000米決賽前，攝影師如常地拍攝等待起跑的選手，當鏡頭來到李美珍面前時，她自然地擺出「心心」手勢，露出一個甜美的笑容，馬上引起觀眾關注。

因為在鏡頭前的可愛動作及甜美笑容，李美珍突然爆紅。（李美珍微博）
因為在鏡頭前的可愛動作及甜美笑容，李美珍突然爆紅。（李美珍微博）

李美珍跑出個人最佳成績的33分36.05秒，以第4名完成。當她完成比賽後回到更衣室，發現手機有大量短訊，她打開來一看，才知道自己成為網絡紅人了。同一晚，很多網民在社交網站上分享她賽前一笑的片段。

李美珍是個貪靚怕曬的女孩子，自16歲入專業隊後，訓練時都穿長袖衫褲，戴上太陽帽，並用防曬，盡量保持肌膚雪白。她知道全國田徑錦標賽會有電視直播，所以特地化了淡妝。

李美珍早前分享她穿上畢業袍的照片。（李美珍微博）
李美珍早前分享她穿上畢業袍的照片。（李美珍微博）

李美珍來自福建龍岩，由小學起盡顯運動天賦，接觸過不同田徑項目，之後升讀體校，專注中長跑項目，她再入了上海體育學院。

在2014年，她在福建省運會，先後打破女子青少年1500米及3000米紀錄，到2017年，她在全國青年田徑錦標賽，贏得800米及1500米的金牌。李美珍去年獲定向越野隊的教練看中，將她調到越野隊，準備世界軍人運動會。

初入越野隊，李美珍遭受挫折，因為她不懂看地圖，跑得快都沒有用。她試過在山中訓練中受傷「拗柴」，打電話向教練求救，要全隊人出去找她。經過一段時間的練習，她充足自信，不帶手提電話，但天雨路滑出意外，從山坡滾下去，大腿流血受傷，血肉模糊。最後，她忍住傷口的痛楚跑回去。

那次訓練的受傷不但令李美珍難忘，也在她身上留下痕跡；現在她吹彈可破的大腿肌膚上，仍留有那次受傷的傷疤。她說：「這是有紀念價值的，證明我練過定向越野這個項目，也愛着這個項目。」

大半年的定向越野訓練，令李美珍改變了很多，她克服了對蛇的恐懼，而且學會與隊友及教練相處。回望那段經歷，她說：「練了定向越野，我就覺得練田徑輕鬆多了。」

完成軍人運動會，回到田徑隊，李美珍遇上了一個人生難題；愛情及跑步，只能二選一。

她與初戀男友拍拖兩年半，但兩人分隔異地，她在上海訓練，而擔任飛機師的男友就在深圳上班。男友迫她作出選擇，要不畢業後來深圳陪他，否則就分手。

李美珍秀腹肌。（李美珍微博）
李美珍秀腹肌。（李美珍微博）

兩人的愛情由微博開始，男友當年主動向李美珍的微博發短訊，聊天下發現原來是同鄉，之後他們保持聯絡，發展感情。最初，他們十分甜蜜，但漸漸地，感情轉淡，他有他的工作，她有她的訓練，有時很難夾時間聊天，結果他們愈來愈少聊天，兩個人好像愈行愈遠。

面對這次選擇，李美珍決定放棄愛情，繼續在上海練跑。她解釋：「我就想，為什麼他不能換一份工作，到上海來陪我呢？而且他都已經這樣說了，我沒有任何猶豫地做出選擇了。」好不容易從失戀中恢復過來，李美珍表示暫時不會拍拖，因為她時常要出外訓練，不想再經歷異地戀。

李美珍想專注跑步，視內地馬拉松名將焦安靜為目標，「現在我覺得自己5000米和10000米能跑過她，但全馬還不如她，她經驗確實非常多，知道怎樣分配體力。」

李美珍常常跟網友分享她的生活照。（李美珍微博）
李美珍常常跟網友分享她的生活照。（李美珍微博）

她續說：「我還不夠成熟，節奏分配不穩，可能會出現前面跑得太興奮，後面跑不動的情況。這和我的性格有關，一出發就很興奮，但後面是『跪着』跑完的。」

在未來的國內各大馬拉松及田徑賽事，仍會見到李美珍的身影，為目標奔跑，相信她希望以後不是只靠甜美笑容獲得大眾的關注，而是靠跑出好成績。

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文章授權轉載自《香港01》

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