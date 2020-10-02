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俄第一女滑冰選手180度抬腿秀柔軟度 網友喊「成人級妖豔」
俄羅斯女子滑冰選手阿麗娜·扎吉托娃，今年才剛滿18歲成年，但她過去早就在滑冰界創下多項紀錄，除拿下多面金牌之外，成熟動人的外表也彷彿不僅僅是18歲而已。
根據日本媒體「THE DIGEST」報導，日前扎吉托娃在IG上分享一則組圖照，分別是她倚靠在夜晚的欄杆上、180度抬腿大秀柔軟度照片。
由於和平常健康形象相比，這幾張照片的狂野風格，也引來網友們驚呼「完全就是成人級的妖豔」、「真是太美了」、「柔軟度居然這麼好，太驚訝了」。更有網友乾脆直稱她是「世界最美運動員」。
扎吉托娃從四歲便開始接受滑冰訓練，並在16歲又10個月的那一年，便在冬奧、歐洲花樣滑冰賽、世界花式滑冰賽等多個重大盃賽奪下金牌。日前雖然表明有引退念頭，不過年初她上日本節目，又改口說想繼續滑冰生涯。
今年五月才剛滿18歲的扎吉托娃，之後也確定升上游俄羅斯首府直轄，相當於大學的技術學校，未來希望能成為體育賽評。這位年紀輕輕，卻已經征服世界的美女滑冰選手，未來的一舉一動仍將受到全球矚目。
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