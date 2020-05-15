聽新聞
test
0:00 / 0:00
F Cup網紅纖腰翹臀 完全看不出已經當媽！
即使做了媽媽一樣可以美艷動人！台灣F Cup媽媽劉庭羽（dododoris）已經生了一個女兒，仍然擔任主播、網紅、模特兒，單憑樣子身材完全看不出她已經是一女之母。而且她亦時常以性感打扮示人，低胸、Deep V、比堅尼等裝扮都完全不成問題，因而成為網民們心目中的辣媽代表！
劉庭羽是十分有名的媽媽級網紅，已經育有一女，身高1.69米的她不但有F級豐滿上圍，更有不可思議的23吋纖腰及翹臀，就像是活生生的一個S字一樣，保養十分之好！更重要的是，劉庭羽平時都喜歡以性感打扮示人，IG上幾乎每一個帖文都會向粉絲派福利，有多達52.9萬跟蹤者的確有原因！
延伸閱讀：
可愛鄰家女孩風台灣模特兒優寶 E Cup迫爆加嘟嘴網民大叫戀愛了
【多圖】泰國女學霸碩士畢業做網紅 婚妙相向百萬粉絲示愛惹哄動
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言