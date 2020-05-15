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F Cup網紅纖腰翹臀 完全看不出已經當媽！

香港01 / 撰文：卓柏安
台灣F Cup媽媽劉庭羽（dododoris）即使已經生了女兒，仍然擔任主播、網紅、模特兒。圖擷自IG@dododoris___
台灣F Cup媽媽劉庭羽（dododoris）即使已經生了女兒，仍然擔任主播、網紅、模特兒。圖擷自IG@dododoris___

即使做了媽媽一樣可以美艷動人！台灣F Cup媽媽劉庭羽（dododoris）已經生了一個女兒，仍然擔任主播、網紅模特兒，單憑樣子身材完全看不出她已經是一女之母。而且她亦時常以性感打扮示人，低胸、Deep V、比堅尼等裝扮都完全不成問題，因而成為網民們心目中的辣媽代表！

劉庭羽是十分有名的媽媽級網紅，已經育有一女，身高1.69米的她不但有F級豐滿上圍，更有不可思議的23吋纖腰及翹臀，就像是活生生的一個S字一樣，保養十分之好！更重要的是，劉庭羽平時都喜歡以性感打扮示人，IG上幾乎每一個帖文都會向粉絲派福利，有多達52.9萬跟蹤者的確有原因！

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文章授權轉載自《香港01》

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