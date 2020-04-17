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全台最美女高中生出爐 超仙景美雙姝強佔兩個名額

聯合新聞網 / 綜合報導
最美女高中生許悅。圖擷自許悅IG
最美女高中生許悅。圖擷自許悅IG

高中生社群平台「Meteor」日前舉辦最美女高中生票選活動「惹不起的高校女生」，今（17）日結果出爐，由景美女中的甜美少女許悅，以7001的高票奪得第一名寶座。而榜眼和探花分別為北一女中的莉婕及淡江高中的Wendy黃逸蓁，此外，第四名的林函均在IG也有超高人氣，與許悅並稱「景美雙姝」。

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16歲の 青澀 單純 快樂 。

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由高中生社群平台「Meteor」所舉辦的「惹不起的高校女生」票選活動，經過兩周激烈的投票後，最終由景美女中的甜美少女許悅，以7001的高票奪得第一名寶座，她在IG上早已小有名氣，有5.5萬追蹤者。

第二名為北一女中的莉婕，也獲得5758的高票；第三名則為淡江高中的Wendy黃逸蓁，她曾上過FUN TV《漂亮小姐姐》專訪及PTT表特版，被封為「二次元正妹」。

第二名為北一女中的莉婕。圖擷自Meteor
第二名為北一女中的莉婕。圖擷自Meteor

此外，第四名的林函均與第一名的許悅並稱為「景美雙姝」，一樣上過《漂亮小姐姐》專訪及PTT表特版。年僅16歲的她就曾因酷似迪麗熱巴上過新聞，有著一雙漂亮的大長腿，且還是台荷混血，仙氣爆發，在IG上也有5.5萬的高人氣。

景美女中 北一女 PTT 正妹 高中生

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