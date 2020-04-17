全台最美女高中生出爐 超仙景美雙姝強佔兩個名額

台灣的婚喪喜慶或廟會時常可以看到有鋼管辣妹熱舞，有些舞者還會站在車頂上表演，也成為台灣獨特的文化之一。臉書上流傳了一段影片，一支廟會隊伍後面跟了車隊，其中一輛的車頂有一名辣妹正在熱舞，有趣的是她邊跳舞邊吃著早餐，因為畫面實在太逗趣也太違和，讓網友看了也笑翻，但還是稱讚她非常敬業。

2020-04-10 15:36